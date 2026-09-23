Republica Moldova instituie stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru 60 de zile

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 06:18

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, marţi, instituirea stării de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Decizia a fost susţinută de 54 de deputaţi, după o şedinţă care a durat aproximativ cinci ore, transmite MOLDPRES.

Măsura a fost propusă de Guvern şi prezentată în plen de premierul Vasile Tofan. Şeful Executivului a argumentat că autorităţile au nevoie de instrumente suplimentare pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore ale aprovizionării cu gaze naturale, carburanţi, energie electrică şi apă.

Potrivit autorităţilor, starea de alertă instituită anterior în sectoarele energetic şi hidrologic expiră pe 25 septembrie, însă riscurile care au stat la baza acesteia s-au amplificat. În plus, apropierea sezonului rece ar putea creşte presiunea asupra sistemului energetic şi asupra resurselor disponibile.

‘Intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri care se suprapun’, a declarat premierul Vasile Tofan, menţionând inclusiv preţurile ridicate la resursele energetice şi deficitul hidrologic.

Premierul a susţinut că autorităţile trebuie să fie pregătite să intervină înainte ca eventualele crize să se producă. El a precizat că instituirea stării de urgenţă nu reprezintă, în opinia Guvernului, un ‘cec în alb’, ci trebuie însoţită de responsabilitate şi control.

În cadrul şedinţei parlamentare, deputaţii au adresat întrebări privind motivele instituirii stării de urgenţă, măsurile care urmează să fie aplicate şi modul în care vor fi protejaţi cetăţenii în perioada rece. Discuţiile au durat aproximativ trei ore.

Un alt subiect abordat a fost sprijinul acordat populaţiei. Vasile Tofan a declarat că Guvernul examinează posibilitatea extinderii numărului de familii care vor beneficia de compensaţii pentru energie, în condiţiile preţurilor ridicate la resursele energetice.

Autorităţile susţin că măsurile sunt necesare în contextul riscurilor privind securitatea energetică şi aprovizionarea cu apă. Consiliul Naţional pentru Securitate a recomandat instituirea stării de urgenţă în urma şedinţei din 21 septembrie.

Guvernul urmează să prezinte un raport privind măsurile adoptate şi aplicarea acestora la încheierea celor 60 de zile de stare de urgenţă. AGERPRES/FOTO arhivă radiochisinau.md