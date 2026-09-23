Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Republica Moldova instituie stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru 60 de zile

Republica Moldova instituie stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru 60 de zile

Republica Moldova instituie stare de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru 60 de zile

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 06:18

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, marţi, instituirea stării de urgenţă în sectoarele energetic şi hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Decizia a fost susţinută de 54 de deputaţi, după o şedinţă care a durat aproximativ cinci ore, transmite MOLDPRES.

Măsura a fost propusă de Guvern şi prezentată în plen de premierul Vasile Tofan. Şeful Executivului a argumentat că autorităţile au nevoie de instrumente suplimentare pentru a interveni rapid în cazul unor perturbări majore ale aprovizionării cu gaze naturale, carburanţi, energie electrică şi apă.

Potrivit autorităţilor, starea de alertă instituită anterior în sectoarele energetic şi hidrologic expiră pe 25 septembrie, însă riscurile care au stat la baza acesteia s-au amplificat. În plus, apropierea sezonului rece ar putea creşte presiunea asupra sistemului energetic şi asupra resurselor disponibile.

‘Intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri care se suprapun’, a declarat premierul Vasile Tofan, menţionând inclusiv preţurile ridicate la resursele energetice şi deficitul hidrologic.

Premierul a susţinut că autorităţile trebuie să fie pregătite să intervină înainte ca eventualele crize să se producă. El a precizat că instituirea stării de urgenţă nu reprezintă, în opinia Guvernului, un ‘cec în alb’, ci trebuie însoţită de responsabilitate şi control.

În cadrul şedinţei parlamentare, deputaţii au adresat întrebări privind motivele instituirii stării de urgenţă, măsurile care urmează să fie aplicate şi modul în care vor fi protejaţi cetăţenii în perioada rece. Discuţiile au durat aproximativ trei ore.

Un alt subiect abordat a fost sprijinul acordat populaţiei. Vasile Tofan a declarat că Guvernul examinează posibilitatea extinderii numărului de familii care vor beneficia de compensaţii pentru energie, în condiţiile preţurilor ridicate la resursele energetice.

Autorităţile susţin că măsurile sunt necesare în contextul riscurilor privind securitatea energetică şi aprovizionarea cu apă. Consiliul Naţional pentru Securitate a recomandat instituirea stării de urgenţă în urma şedinţei din 21 septembrie.

Guvernul urmează să prezinte un raport privind măsurile adoptate şi aplicarea acestora la încheierea celor 60 de zile de stare de urgenţă. AGERPRES/FOTO arhivă radiochisinau.md

Etichete:
Germania: Transportatorii îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, în contextul scumpirii carburanţilor
Internaţional joi, 17 septembrie 2026, 19:00

Germania: Transportatorii îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, în contextul scumpirii carburanţilor

În Germania, motorina a ajuns la cel mai ridicat preţ înregistrat vreodată – scumpirea carburanţilor afectează tot mai mult nu doar...

Germania: Transportatorii îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente, în contextul scumpirii carburanţilor
Grevă a controlorilor de trafic aerian pe Aeroportul Charleroi din Belgia, de pe 16 septembrie până pe 10 octombrie
Internaţional miercuri, 16 septembrie 2026, 06:10

Grevă a controlorilor de trafic aerian pe Aeroportul Charleroi din Belgia, de pe 16 septembrie până pe 10 octombrie

Ministerul de Externe informează că începând de mâine până pe 10 octombrie, sunt anunţate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian...

Grevă a controlorilor de trafic aerian pe Aeroportul Charleroi din Belgia, de pe 16 septembrie până pe 10 octombrie
Avioanele NATO au doborât, în această noapte, o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei
Internaţional marți, 15 septembrie 2026, 06:05

Avioanele NATO au doborât, în această noapte, o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei

Avioanele NATO au doborât, în această noapte, o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei. Aparatul s-a prăbuşit într-o zonă...

Avioanele NATO au doborât, în această noapte, o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei
Nicuşor Dan: Nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare de premier
Internaţional luni, 14 septembrie 2026, 17:24

Nicuşor Dan: Nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare de premier

UPDATE ora 17:45 – Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că va face o desemnare de...

Nicuşor Dan: Nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare de premier
Internaţional luni, 14 septembrie 2026, 10:30

Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, a câştigat Premiul publicului la Veneţia

Lungmetrajul „Eu contez”, scris şi regizat de Alina Şerban, a câştigat seara Premiul publicului „Armani beauty”, în...

Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, a câştigat Premiul publicului la Veneţia
Internaţional luni, 14 septembrie 2026, 06:06

Donald Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski să înceteze să mai atace rafinăriile de motorină din Rusia

Preţul petrolului Brent, de referinţă pe plan global, a urcat la 107 dolari în această dimineaţă, după noile atacuri din zona Strâmtorii...

Donald Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski să înceteze să mai atace rafinăriile de motorină din Rusia
Internaţional sâmbătă, 12 septembrie 2026, 08:30

Franţa: Un tren a deraiat în nord-vest; 44 de răniţi, inclusiv o tânără în stare gravă

Deraierea unui tren în nord-vestul Franţei, vineri seara, s-a soldat cu 44 de răniţi, între care o tânără care a fost transportată cu...

Franţa: Un tren a deraiat în nord-vest; 44 de răniţi, inclusiv o tânără în stare gravă
Internaţional joi, 10 septembrie 2026, 15:31

Atenţionare de călătorie MAE/ Italia – Grevă la nivel naţional în sectorul traficului aerian

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

Atenţionare de călătorie MAE/ Italia – Grevă la nivel naţional în sectorul traficului aerian