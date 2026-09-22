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Neamț: Bărbat lovit în plin de un tren de călători

Neamț: Bărbat lovit în plin de un tren de călători
22 septembrie 2026, 18:43


Un grav accident feroviar a avut loc astăzi, în jurul orei 15:40, în municipiul Roman, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta Bacău – Roman.

Tragicul eveniment a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman, precum și echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

”Forțele de intervenție au constatat că, în afara căii ferate, se afla un bărbat care nu prezenta semne vitale”, a transmis Irina Popa, I.S.U. Neamț. Polițiștii au demarat cercetările la fața locului pentru a stabili identitatea victimei. ”Din primele verificări a rezultat faptul că, victima este un bărbat de 55 de ani , din Roman, care se afla la cules de nuci și nu ar fi auzit semnalele sonore ale trenului. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal”, a spus Ramona Ciofu, I.P.J. Neamț.

(Radio Iași, Gianina Buftea/FOTO – imagine ilustrativă)

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