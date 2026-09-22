Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu

6 octombrie, ora 19 – Iaşi, Palatul Culturii

Publicat de dvlad, 22 septembrie 2026, 16:38



Classic. Jazz. Voyage

Paul Staicu, un pianist format la București și Paris aduce pe aceeași scenă Bach, Mozart, jazz și teme româneşti

Seria Turnee de poveste, inițiată de Pro Contemporania, se îmbogăţeşte în această toamnă cu un nou turneu național susținut de pianistul Paul Staicu: Classic. Jazz. Voyage. Stabilit în Franţa la 21 de ani şi cu studii la Conservatorul din Paris, Paul Staicu revine în România cu un turneu extraordinar, care refuză graniţele dintre genuri, aducând în același recital lucrări de Mozart, Chopin și Debussy alături de James P. Johnson, Leonard Bernstein, Bix Beiderbecke şi nu numai.

”Aceste lumi muzicale nu se contrazic, de fapt, vorbesc aceeași limbă”, spune pianistul Paul Staicu.

Programat începând cu 2 octombrie, proiectul va ajunge în mai multe orașe din țară (Bistrița, Deva, București, Iași, Slobozia, Constanța, Focşani) și are în centru un recital solo construit pe întâlnirea dintre muzica clasică, jazz și repertoriul modern. La Ateneul Român din Bucureşti concertul este programat pe 5 octombrie, iar biletele sunt puse în vânzare pe https://oveit.com/hub/event/turneul-national-classic-jazz-voyage-d3Mwar7K.

În centrul proiectului Classic. Jazz. Voyage se află ideea unui limbaj comun între muzica clasică și jazz. Paul Staicu vorbește despre această apropiere ca despre o formă de „esperanto muzical”, construită din elementele pe care cele două lumi le au în comun: rigoare, libertate, improvizație și expresie personală.

Am crescut cu muzica clasică și am descoperit jazz-ul ca pe un spațiu al libertății. În timp, am înțeles că între ele există mai multe puncte comune decât diferențe. În acest proiect, încerc să le pun în dialog firesc, fără granițe rigide și fără ideea că un stil trebuie să îl excludă pe celălalt, spune pianistul Paul Staicu.

Paul Staicu parcurge anii de şcoală în stilul sobru al studiilor clasice din epoca regimului Ceauşescu, descoperind jazz-ul în mod „clandestin”. La vîrsta de 21 de ani, elev strălucit şi deja premiat la diverse concursuri muzicale, se expatriază în Franţa unde este admis la Conservatorul din Paris: este un nou început şi o nouă provocare.

Paul Staicu îşi ilustrează povestea cu piese din multiple domenii muzicale, semnate de compozitori sau muzicieni extrem de diferiţi – Chopin, Elton John, Prokofiev, Clare Fischer, Mozart, Liszt, J. P. Johnson, Beethoven, Bix Beiderbecke, Debussy, Bernstein, Rachmaninov, C. Corea, Bach, Jule Styne – prezentate cu diverse aranjamente personale. Paul Staicu este descendentul unei dinastii de muzicieni recunoscuţi pe plan internaţional.

Încă de la 5 ani ia lecţii de pian, abordând iniţial muzica clasică şi apoi jazz-ul. După ce termină Universitatea de Muzică din Bucureşti, absolvă Conservatorul din Paris cu Premiul 1 de Compoziţie în 1994 şi Diploma Superioară de Jazz în 1996.

Prezintă creații proprii la Maison de Radio France, le Grand Palais, Conservatorul din Paris, dar și la Radio București sau Festivalul din Aix-en-Provence. Realizează turnee și concerte în toată Franța, Europa și restul lumii, frecventează multe master-class-uri cu Michel Portal, Martial Solal, Wynton Marsalis, Joe Lovano, André Ceccarelli, Daniel Humair, Didier Lockwood, Dave Liebman, Steve Coleman, etc.

Classic. Jazz. Voyage este un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.

ITINERAR

2 octombrie, ora 19 – Bistriţa, Palatul Culturii

https://www.iabilet.ro/cauta/?q=paul+staicu

3 octombrie, ora 19 – Deva, Sala Pro Arte

Intrarea libera

5 octombrie, ora 19 – Ateneul Român, Bucureşti

https://oveit.com/hub/event/turneul-national-classic-jazz-voyage-d3Mwar7K

6 octombrie, ora 19 – Iaşi, Palatul culturii

www.bilet.ro

7 octombrie, ora 19 – Constanţa, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”

https://ticketstore.ro/ro/bilete/12712/classic-jazz-voyage-teatrul-naional-de-oper-i-balet-oleg-danovski-constanta

8 octombrie, ora 18 – Slobozia, Centrul cultural Ionel Perlea, Sala Europa

9 octombrie, ora 19 – Focşani, Teatrul Mr. Gh. Pastia

Intrarea libera

Program muzical

Johann Sebastian Bach – Preludiul nr. 1 în Do Major / Jule Styne – Just In Time Aranjament mash-up Leonard Bernstein / adaptare pentru pian Paul Staicu.

BIX Beiderbecke – In A Mist Aranjament original din 1925.

Johann Sebastian Bach – Preludiul nr. 2 în do minor Adaptare / Aranjament repetitiv Paul Staicu.

Johann Sebastian Bach – Gavotă din Suita nr. 5 / James P. Johnson – Carolina Shout Aranjament mash-up pluristilistic Paul Staicu

Wolfgang Amadeus Mozart – Marş Turc/ Ragtime de cameră Aranjament / adaptare Paul Staicu.

Robert Schumann – Träumerai din ciclul Kinderszenen op. 15 nr. 7. Aranjament / adaptare Paul Staicu.

Frederic Chopin – Vals op. 64 nr.2 în Do diez minor Fantezie improvizată de Paul Staicu

Claude Debussy – La Plus Que Lente Fantezie improvizată de Paul Staicu

Chick COREA – Children’s Song nr. 9 Aranjament / adaptare Paul Staicu.

Sergei PROKOFIEV – Toccata op. 11 / Nikolai KAPUSTIN – Toccatina op. 40 Aranjament mash-up Paul Staicu.

Paul STAICU – Transcarpatia – compoziţie originală

Producător: Pro Contemporania

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Cu sprijinul: Fundaţia Mâine va fi mai bine

Partener de mobilitate: Animawings

Sponsori: Profi, Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti, Senia, YOKKO The Fashion Store

Parteneri: The Culture Club, ACTA

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Ateneul Naţional din Iaşi, Palatul Culturii din Iaşi, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul Cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomiţa Slobozia, Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski., Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanţa

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Regional, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Mediatrust, Liternet, România TV, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei.

Detalii pe site: https://turneedepoveste.ro/classicjazzvoyage/ şi www.paulstaicu.com

Spot turneu naţional Classic Jazz Voyage : https://youtu.be/17KxHeHwpj8

Invitatie video : https://www.youtube.com/watch?v=Y2T0euxCfjw

Facebook: https://www.facebook.com/turneedepoveste/

Instagram:https://www.instagram.com/turnee_de_poveste?igsh=MXBwY3RpbHVmdW00eQ

Facebook: https://www.facebook.com/paulstaicu/