Festivalul de folk ”Radu Ștefan”, ediția a VII-a
În ultima zi a săptămânii, muzica și poezia însoțesc începutul toamnei!
Publicat de georgevanvu, 9 septembrie 2026, 14:28
Duminică, 13 septembrie, începând cu ora 14,00, transmitem video live pe canalul nostru de Youtube, și pe pagina noastră de facebook Radio Iași cea de-a VII-a ediție a Festivalului de muzică folk ”Radu Ștefan” care se desfășoară în sala de spectacole ”Petre Ciubotaru” a Centrului cultural ”Cela Neamțu” din comuna Ciurea.
Invitații speciali sunt: Paul Sobolevschi, Cezar Popescu, Roxana-Veronica Stoica, Jul Baldovin, Adrian Bezna și Mircea Vanca.
Prezintă scriitorul Valentin Talpalaru.
Organizatori: Primăria Comunei Ciurea, Consiliul Județean Iași și Asociația Cultural-Umanitară ”Fiii Satelor”.