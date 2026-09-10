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Preşedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, audiat ca martor la DNA Iaşi în dosarul Bogos

Preşedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, audiat ca martor la DNA Iaşi în dosarul Bogos

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 11:29

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan, a fost prezent, joi dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost audiat în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influenţă.

Şeful CJ Vaslui nu a dat declaraţii nici la intrarea în sediul DNA, nici la ieşirea de la audieri.

Avocatul lui Fănel Bogos, Bogdan Gheorghiţă, a declarat că Ciprian Trifan a fost audiat ca martor.

‘A reieşit foarte clar că (…) nu a făcut niciodată absolut niciun demers şi nu s-a intervenit niciodată la dumnealui din nicio parte, nici politic. A povestit cum îi cunoaşte pe fiecare şi atât’, a spus Bogdan Gheorghiţă referitor la declaraţia lui Trifan.

El a mai precizat că preşedintele CJ Vaslui şi-a exprimat nemulţumirea şi temerea cu privire la felul în care sunt făcute numirile în funcţii publice în România.

‘A spus doar că asta este o problemă care ar trebui să ne sperie pe toţi. (…) Asta a spus dumnealui şi este grav, singurul lucru grav pe care l-a spus’, a mai afirmat avocatul.

Omul de afaceri Fănel Bogos este administratorul unei societăţi din judeţul Vaslui din domeniul creşterii păsărilor. El a fost reţinut în luna noiembrie 2025 de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iaşi, iar ulterior arestat.

Din luna martie, Bogos este plasat sub control judiciar. Acesta este acuzat de fapte de corupţie pentru că ar fi apelat la persoane din cercuri de influenţă, inclusiv la nivelul administraţiei centrale, pentru a-l schimba din funcţie de şeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, instituţie care amendase în repetate rânduri societatea sa.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă.

Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală. În prezent, acesta se află sub control judiciar.

De asemenea, pe 25 august, procurorii din cadrul DNA Iaşi au dispus urmărirea penală faţă de Cristina Trăilă, fost deputat PNL şi fost secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Conform unui comunicat al DNA transmis presei în noiembrie 2025, Fănel Bogos ar fi încercat să obţină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, după ce, în anul 2024, la una dintre fermele sale din judeţul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Întrucât DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a 230.000 de păsări şi i-a refuzat plata despăgubirilor, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a-l schimba din funcţie pe directorul instituţiei şi pentru a determina conducerea ANSVSA să îi favorizeze firma. AGERPRES

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