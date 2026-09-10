Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Trafic blocat pe DN 12A, în Bacău, din cauza unei avarii la conducta de apă

Trafic blocat pe DN 12A, în Bacău, din cauza unei avarii la conducta de apă

Trafic blocat pe DN 12A, în Bacău, din cauza unei avarii la conducta de apă

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 08:35

UPDATE ora 8:00 – Traficul rutier rămâne blocat, în această dimineață, pe DN 12A, în zona km 87 – 88, județul Bacău, pe fondul unei avarii majore la conducta de aducțiune a apei potabile din orașul Dărmănești.

Circulația autovehiculelor este deviată pe Strada Energiei și pe DJ 123 din proximitate.

Până la restabilirea circulației, rugăm conducătorii auto să își planifice riguros deplasările în această zonă și să respecte semnalizarea și recomandările autorităților. DRDP Iași

Circulaţia rutieră pe drumul naţional DN 12A, în oraşul Dărmăneşti, a fost închisă, miercuri seara, din cauza unei avarii la magistrala de apă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

‘Având în vedere avaria la conducta magistrală de alimentare cu apă Valea Uzului, în imediata apropiere a DN 12A, în interiorul localităţii Dărmăneşti, a fost dispusă măsura închiderii totale a circulaţiei pe DN 12A, în zona incidentului. Astfel, circulaţia rutieră urmează să se desfăşoare pe o rută alternativă, DN 12 A – str. Energiei (Dărmăneşti) – DJ 123 – DN 12A’, precizează IPJ Bacău.

Poliţiştii acţionează la faţa locului pentru devierea şi fluidizarea traficului rutier.

Aceştia recomandă conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor şi să se informeze înainte de a pleca la drum, cu privire la starea traseului pe care urmează să îl parcurgă, de pe site-ul oficial al Poliţiei Române – Secţiunea Infotrafic. AGERPRES/FOTO DRDP Iași

 

Etichete:
­­­­­Județele Iași și Neamț găzduiesc Etapa a 2-a din Turul României 2026
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 06:33

­­­­­Județele Iași și Neamț găzduiesc Etapa a 2-a din Turul României 2026

Turul Ciclist al României 2026 continuă pe 10 septembrie cu Etapa a 2-a, care va lega municipiile Iași și Piatra Neamț într-o cursă de...

­­­­­Județele Iași și Neamț găzduiesc Etapa a 2-a din Turul României 2026
Familiile cu venituri mici pot solicita ajutor pentru rechizite
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 06:29

Familiile cu venituri mici pot solicita ajutor pentru rechizite

Familiile cu posibilităţi materiale reduse, care au copii şcolari, pot depune cereri, în aceste zile, pentru a primi sumele alocate de stat...

Familiile cu venituri mici pot solicita ajutor pentru rechizite
Preţul gazelor în Europa este la cel mai ridicat nivel de la sfârşitul lui 2022
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 06:27

Preţul gazelor în Europa este la cel mai ridicat nivel de la sfârşitul lui 2022

Preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa europeană şi-au continuat miercuri creşterea, ca reacţie la escaladarea situaţiei din...

Preţul gazelor în Europa este la cel mai ridicat nivel de la sfârşitul lui 2022
Sondaj: Românii susţin introducerea unor măsuri mai stricte în unităţile de învăţământ
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 06:20

Sondaj: Românii susţin introducerea unor măsuri mai stricte în unităţile de învăţământ

Românii susţin introducerea unor măsuri mai stricte în unităţile de învăţământ, potrivit celui mai recent Barometru realizat de INSCOP....

Sondaj: Românii susţin introducerea unor măsuri mai stricte în unităţile de învăţământ
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 06:19

Campanie pentru un stil de viață sănătos

„Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine” este sloganul campaniei pe care o derulează Institutul Național de Sănătate Publică...

Campanie pentru un stil de viață sănătos
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 19:54

(AUDIO) Finalizarea autostrăzilor A7 și A8 depinde de deciziile Guvernului României, potrivit Comisiei Europene

Comisia Europeană confirmă, încă o dată, că soarta autostrăzilor A7 și A8 depinde exclusiv de deciziile Bucureștiului. Într-un răspuns la...

(AUDIO) Finalizarea autostrăzilor A7 și A8 depinde de deciziile Guvernului României, potrivit Comisiei Europene
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 19:08

(AUDIO) Cseke Attila la Iași: România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline

România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, pentru ca rectificarea bugetară să poată fi realizată – a declarat, astăzi, la...

(AUDIO) Cseke Attila la Iași: România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 18:59

Ministerul Sănătăţii va relua procedura de achiziţie pentru 100 de mii de doze de vaccin BCG

Ministerul Sănătăţii va relua procedura de achiziţie pentru 100 de mii de doze de vaccin BCG, care oferă protecţie împotriva meningitei...

Ministerul Sănătăţii va relua procedura de achiziţie pentru 100 de mii de doze de vaccin BCG