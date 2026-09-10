Trafic blocat pe DN 12A, în Bacău, din cauza unei avarii la conducta de apă

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 08:35

UPDATE ora 8:00 – Traficul rutier rămâne blocat, în această dimineață, pe DN 12A, în zona km 87 – 88, județul Bacău, pe fondul unei avarii majore la conducta de aducțiune a apei potabile din orașul Dărmănești.

Circulația autovehiculelor este deviată pe Strada Energiei și pe DJ 123 din proximitate.

Până la restabilirea circulației, rugăm conducătorii auto să își planifice riguros deplasările în această zonă și să respecte semnalizarea și recomandările autorităților. DRDP Iași

Circulaţia rutieră pe drumul naţional DN 12A, în oraşul Dărmăneşti, a fost închisă, miercuri seara, din cauza unei avarii la magistrala de apă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

‘Având în vedere avaria la conducta magistrală de alimentare cu apă Valea Uzului, în imediata apropiere a DN 12A, în interiorul localităţii Dărmăneşti, a fost dispusă măsura închiderii totale a circulaţiei pe DN 12A, în zona incidentului. Astfel, circulaţia rutieră urmează să se desfăşoare pe o rută alternativă, DN 12 A – str. Energiei (Dărmăneşti) – DJ 123 – DN 12A’, precizează IPJ Bacău.

Poliţiştii acţionează la faţa locului pentru devierea şi fluidizarea traficului rutier.

Aceştia recomandă conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor şi să se informeze înainte de a pleca la drum, cu privire la starea traseului pe care urmează să îl parcurgă, de pe site-ul oficial al Poliţiei Române – Secţiunea Infotrafic. AGERPRES/FOTO DRDP Iași