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(AUDIO) Olguţa Vasilescu la Iași: Primăriile din România nu mai pot conta pe bani de la Guvern pentru proiectele mari

(AUDIO) Olguţa Vasilescu la Iași: Primăriile din România nu mai pot conta pe bani de la Guvern pentru proiectele mari

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 17:03

Primăriile din România nu mai pot miza pe bani de la Guvern în acest an și sunt nevoite să găsească alte surse de finanțare pentru proiectele mari.

Declarația a fost făcută astăzi, la Iași, de președintele Asociației Municipiilor din România, Olguța Vasilescu.

Prezentă la reuniunea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, Olguța Vasilescu a avertizat că fondurile destinate investițiilor locale prin Compania Națională de Investiții sunt blocate din cauza dificultăților financiare de la nivel central.

Din acest motiv, primăriile vor fi obligate să preia toate aceste lucrări pe bugetele locale dacă doresc să le continue.

Olguța Vasilescu: Până la sfârșitul anului nu mai putem să ne bazăm pe nimic de la Guvernul României, nici în ceea ce privește construcția de ANL, nici în ceea ce privește investițiile care sunt făcute la Compania Națională de Investiții. Deci, cumva, ar trebui să ne trecem pe buget local de toate aceste investiții, dacă vrem să le continuăm.

În plus, președintele organizației a atras atenția că întârzierea adoptării bugetului de stat blochează complet activitatea primăriilor și a consiliilor județene, care nu își pot aproba propriile bugete. Olguța Vasilescu a cerut Parlamentului investirea de urgență a unui nou Executiv. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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