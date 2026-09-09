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METEO: Temperaturi ridicate în regiunea Moldovei

METEO: Temperaturi ridicate în regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 11:01

MESAJ 1
PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18

Miercuri (9 septembrie), vor fi temperaturi mai ridicate decât normele climatologice specifice datei, cu valori maxime cuprinse între 26 și 30 de grade.

MESAJ 2
PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18

Joi (10 septembrie), vor fi temperaturi mai ridicate decât normele climatologice specifice datei, cu valori maxime cuprinse între 27 și 31 de grade.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău

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