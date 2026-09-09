METEO: Temperaturi ridicate în regiunea Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 11:01
MESAJ 1
PROGNOZĂ SPECIALĂ
Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18
Miercuri (9 septembrie), vor fi temperaturi mai ridicate decât normele climatologice specifice datei, cu valori maxime cuprinse între 26 și 30 de grade.
MESAJ 2
PROGNOZĂ SPECIALĂ
Interval de valabilitate: 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18
Joi (10 septembrie), vor fi temperaturi mai ridicate decât normele climatologice specifice datei, cu valori maxime cuprinse între 27 și 31 de grade.
Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău