🚨 UPDATE: Alerta de dronă a încetat în județul Iași. Drona a părăsit spațiul aerian al României

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 20:24

UPDATE ora 19:23 – Ministerul Apărării Naționale: Precizări privind dinamica evenimentelor și măsurile adoptate.

Ținta aeriană a fost detectată inițial de sistemul de supraveghere radar la ora 16:33, la vest de Chișinău, deplasându-se pe o direcție către vest. Ca urmare a detectării, la aceeași oră au fost inițiate primele măsuri de alertare a populației prin sistemul RO-Alert în județul Iași și în zona de nord a județului Vaslui.

Pătrunderea țintei în spațiul aerian național s-a produs la ora 16:37, la aproximativ 30 km sud-est de localitatea Iași. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.

Pe măsura evoluției traiectoriei, măsurile de alertare au fost extinse succesiv în județul Neamț, la ora 16:44, când ținta se îndrepta spre interiorul teritoriului, fiind raportată la ora 16:48 la 18 km nord de localitatea Roman. Ulterior, alerte RO-Alert au fost transmise și pentru populația din județul Suceava, la ora 16:53, respectiv din județul Botoșani, la ora 16:56.

La ora 17:02, contactul radar cu ținta aeriană a fost pierdut în zona de limită dintre județele Iași și Botoșani. Ulterior, la ora 17:08, ținta a fost reidentificată pe radar în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Starea de alertă aeriană a încetat pentru toate județele menționate la ora 17:33.

La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani.

UPDATE ora 17:50 – Alerta încetează în județul Iași. Potrivit Prefecturii Iași, drona a părăsit spațiul aerian al României.

Autoritățile au monitorizat situația după ce aparatul de zbor, venit dinspre Ucraina și urmărit anterior în spațiul aerian al Republicii Moldova, a intrat în zona de nord-est a României.

UPDATE ora 17:41 – A fost redeschis spațiul aerian la Aeroportul Internațional Iași.

UPDATE ora 17:40 – Pe aeroportul din Iași a aterizat o cursă care transporta pelerini, evrei hasidici din Israel. Celelalte curse care ar fi trebuit să decoleze către Tel Aviv, Antalya, Memmingen și Londra sunt în continuare la sol și așteaptă ridicarea alertei de dronă.

UPDATE ora 17:25 – Ministerul Apărării Naționale anunță că, marți, 8 septembrie, la ora 16:47, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ 18 kilometri nord de municipiul Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsuri pentru alertarea populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui.

Mesajele RO-ALERT au fost transmise începând cu ora 16:30.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.

Ministerul Apărării Naționale precizează că informațiile sunt în curs de verificare și că va reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

UPDATE ora 17:15 – Colegii noștri de la Radio Chișinău transmit că Armata Națională a Republicii Moldova a detectat, marți după-amiază, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian a unei drone de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei.

Drona a traversat teritoriul Republicii Moldova și, în jurul orei 16:37, a ieșit din spațiul aerian moldovenesc prin zona Zagarancea, continuându-și traseul spre Golăiești, județul Iași.

Autoritățile din Republica Moldova au restricționat temporar spațiul aerian din zona centrală a țării, măsura fiind ridicată după ieșirea dronei din țară.

UPDATE ora 17:00 – În urma mesajului RO-ALERT, toate zborurile de pe Aeroportul Iași au fost suspendate temporar. Măsura a fost confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră. Potrivit informării transmise de dispeceratul IGSU, în spațiul aerian al Republicii Moldova a fost semnalată o dronă care se îndreaptă către zona Iași – nordul județului Vaslui. Și locuitorii din județele Neamț, Suceava, Galați și Botoșani au primit mesaje Ro-Alert similare.

Locuitorii din județul Iași au primit, în urmă cu puțin timp, un mesaj RO-ALERT prin care sunt avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

IGSU recomandă populației să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu există un astfel de adăpost în apropiere, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute, potrivit mesajului transmis de autorități.