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Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 06:36

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică.

Nașterea Fecioarei Maria este privită ca începutul lucrării mântuirii, deoarece din ea se va naște Iisus Hristos.

Părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, sunt prăznuiți a doua zi, pe 9 septembrie, în semn de cinstire pentru credința și răbdarea lor.

Peste 2 milioane de români îşi serbează astăzi onomastica.

Radio Iași/FOTO imagine ilustrativă

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