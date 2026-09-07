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Opt unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ au început anul şcolar fără autorizaţie sanitară de funcţionare

Opt unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ au început anul şcolar fără autorizaţie sanitară de funcţionare

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 18:41

Opt unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ au început anul şcolar fără autorizaţie sanitară de funcţionare, principala problemă fiind lipsa apei potabile, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică.

În plus, 37 de clădiri şcolare nu au autorizaţie de securitate la incendiu, numărul fiind mai mare decât anul trecut.

Purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa: Au fost verificate 93 de unităţi de învăţământ, fiind identificate 443 de deficienţe. Dintre acestea, 19 au fost remediate pe timpul controalelor. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 412 avertismente şi 10 sancţiuni contravenţionale cu amendă, în valoare totală de 176.500 de lei. Dintre amenziile aplicate, şapte au vizat continuarea funcţionării unor unităţi, fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Pe de altă parte, la Târgu Neamţ, două unităţi de învăţământ îşi desfăşoară cursurile online din cauza lipsei apei, situaţie care durează de mai mult de o lună. Este vorba despre Liceul „Vasile Conta” şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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