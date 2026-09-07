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(AUDIO) Iași: Debut de an scolar atipic la Colegiul ”Mihai Eminescu”. Elevii încep cursurile cu programul ”Școala Altfel”

(AUDIO) Iași: Debut de an scolar atipic la Colegiul ”Mihai Eminescu”. Elevii încep cursurile cu programul ”Școala Altfel”

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 15:10

Început de an ușor atipic pentru elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași!
În prima săptămână, aceștia nu vor avea cursuri propriu-zise, ci vor participa la activitățile din cadrul programului „Școala Altfel”.
Măsura vine în contextul lucrărilor ample de consolidare și modernizare a Colegiului, care sunt încă în desfășurare și care sunt programate să se încheie până luni.
Odată cu finalizarea investiției, elevii vor beneficia, printre altele, de un corp nou de clădire, după cum a declarat directorul Colegiului, Florentin Ciobotaru.
Florentin Ciobotaru: În ceea ce înseamnă investiții la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, noi suntem pe finalul acestora. În această săptămână vom realiza micile retușuri. Asta nu înseamnă că școala, noul an școlar, nu a început la Eminescu. Da, a început astăzi, 7 septembrie 2026, numai că a început cu săptămâna „Școala altfel”. Elevii își desfășoară activitățile specifice acestei săptămâni, muncitorii își încheie lucrările, iar de săptămâna viitoare, de luni, de pe 14 septembrie, cu toții mergem în sălile de curs. La Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Iași au fost realizate 5 mari obiective de investiții. Unul, s-a edificat un nou corp de clădire, format din 8 săli de curs, plus cabinetele aferente. Corpul A, corpul principal, a fost modernizat, reabilitat și eficientizat energetic și termic. De asemenea, căminul unității de învățământ a intrat în acest program de eficientizare energetică și termică, corpul C, laboratoarele și, nu în ultimul rând, sala de sport.
Pentru elevii aflați în ultimii ani de liceu, modernizarea Colegiului reprezintă o schimbare importantă a spațiului în care își desfășoară activitatea, însă părerile au fost împărțite în ceea ce privește debutul anului academic prin programul „Școala Altfel”.
Elevi:
-Mi se pare o idee bună să începem cu ”Școala Altfel”, deoarece trebuie să ne mai acomodăm puțin. Clădirea asta mi se pare o clădire foarte interesantă față de cea veche.
-În restul anilor prindea mai bine, ”Școala Altfel” era ca un fel de pauză și era înainte de prima vacanță din octombrie și mi se părea mai potrivit atunci decât la începutul anului.
-Sunt fericit că încep într-o manieră mai lejeră școala și abia aștept să înceapă școala propu-zisă, că sunt foarte entuziasmat.
(Radio Iași/Raluca Cebere/ FOTO radioiasi.ro)
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