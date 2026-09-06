(AUDIO) Iași: Festivitățile oficiale de deschidere a noului an școlar au loc la „Miron Costin” și „Garabet Ibrăileanu”

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 12:43

Festivitățile oficiale de deschidere a noului an școlar vor avea loc mâine, la Iași, la Liceul „Miron Costin” și la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”.

Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica, în contextul finalizării unor ample lucrări de modernizare.

Cele două unități de învățământ fac parte dintr-un program masiv de reabilitare desfășurat în municipiu. În ultimul an, peste 40 de clădiri didactice au fost modernizate în Iași, iar în clase au fost montate aproape 1.400 de table interactive.

Este cea mai complexă campanie de investiții școlare din România, cu fonduri totale care depășesc 10 milioane de euro.

La Liceul „Miron Costin”, unde se va da startul noului an, s-a consolidat clădirea veche și s-a construit un corp nou cu 9 săli de clasă, valoarea proiectului fiind de 17 milioane de lei. Și la Colegiul „Mihai Eminescu”, au fost realizate investiții de 16 milioane de lei.

De asemenea, la Colegiul „Garabet Ibrăileanu”, a doua gazdă a deschiderii oficiale, s-au derulat lucrări de eficientizare energetică de 11 milioane de lei.

Edilul Mihai Chirica: Noi o să facem deschiderea anului școlar la Liceul „Miron Costin”, o școală de cartier care are și un corp de clădire nou, pus la dispoziție pe programul Școli Verzi, arată într-un mod aparte, cred că nu sunt multe în Europa. O să mergem apoi la Liceul „Ibrăileanu”, care și el a trecut printr-un proces complet de modernizare. Fiecare sală de curs, prin toate corpurile de clădire, au trecut. Cele mai ample lucrări au fost la Liceul „Eminescu”. Ne-am lăcomit, ca să zic așa, pe românește, că am intrat și în cămin, și în laboratoare, și în sala de sport, și în corpul vechi, cel cu 28 de săli de curs, și am mai făcut și un corp nou cu 8 săli de curs și am închis un careu acolo.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)