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(AUDIO) Lucrări de reabilitare în 28 de clădiri școlare din județul Iași. Unde învață elevii relocați

(AUDIO) Lucrări de reabilitare în 28 de clădiri școlare din județul Iași. Unde învață elevii relocați

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 11:31

28 de clădiri din județul Iași, în care se desfășoară activități didactice, sunt în diferite etape de reabilitare.

Inspectorul general al ISJ Iași, Rodica Leontieș a anunțat că cei aproape 600 de elevi de la Colegiul Tehnic din Podu Iloaiei vor învăța în două schimburi. Orele se vor ține în fostul internat al colegiului din localitatea Budăi, care a fost recompartimentat pentru a susține activități didactice.

De asemenea și în localitatea Răducăneni sunt relocați 150 de elevi pe perioada consolidării clădirii Colegiului Tehnic din comună: La Podu Iloaiei, într-adevăr, avem clădire, liceul, Colegiul Tehnologic va fi în reabilitare, iar elevii de la acest liceu sunt relocați la Budăi, în clădirea unde a fost căminul. Primăria din Podu Iloaiei a asigurat, împreună cu conducerea unității, s-au implicat pentru ca acele spații din noua clădire să fie corespunzătoare desfășurării procesului instructiv-educativ. Va fi, într-adevăr, o perioadă mai delicată pentru ei, pentru că spațiu este mai mic, vor învăța în două schimburi acolo. La Răducăneni, de anul trecut, copiii sunt relocați, încă nu s-au finalizat lucrările și, probabil, anul următor școlar vor fi în noua clădire.”

În municipiul Iași au fost definitivate lucrările de consolidare și recompartimentare a spațiilor didactice de la Colegiile Naționale „Mihai Eminescu” și „Garabet Ibrăileanu” și de la Liceul „Miron Costin”.

De altfel, luni, deschiderea anului școlar, la Iași, va avea loc la Liceul „Miron Costin” și la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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