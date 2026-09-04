Peste 150 de microbuze școlare noi, în județul Iași

În noul an școlar, în județul Iași vor funcționa peste 150 de microbuze noi.

Inspectorul general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Sergiu Enea, a precizat că 78 dintre acestea aparțin primăriilor, iar alte 73 se află în administrarea unităților de învățământ:

Sergiu Enea: În acest număr am inclus cele 31 de microbuze școlare electrice care au fost deja repartizate. Conducătorii acestor autovehicurile au fost chemați la Poliția Municipiului Iași și au fost instruiți de către personalul de acolo. Vorbim de 133 de conducători auto care au fost ieri la Iași.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)