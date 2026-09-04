(AUDIO) Iași: Peste 300 de poziții de directori și directori adjuncți de școli sunt scoase la concurs în aces an

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 12:56

Peste 300 de poziții de directori și directori adjuncți de școli din județul Iași sunt scoase la concurs în aces an.

Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș.

Potrivit acesteia, posturi de director vor fi disponibile la Colegiile Naționale „Costache Negruzzi”, „Mihai Eminescu”, „Garabet Ibăileanu” și „Octav Băncilă”, în timp ce la Colegiile „Național”, „Emil Racoviță”, „Vasile Alecsandri”, „Vasile Lupu”, precum și la Liceele „de Informatică” și „Dimitrie Cantemir” vor fi scoase la concurs atât posturi de directori, cât și de directori adjuncți.

Situația completă a repartizărilor va fi trimisă, astăzi, Ministerului Educației, urmând ca primul examen va avea loc în data de 13 octombrie, a precizat șefa ISJ Iași, Rodica Leontieș.

Rodica Leontieș: Perioada de înscriere a colegilor va fi în intervalul 14 septembrie – 2 octombrie. Prima probă, cea care este eliminatorie, va fi pe data de 13 octombrie, iar proba care verifică competențele legate de legislație va fi pe data de 20 octombrie și apoi interviurile.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)