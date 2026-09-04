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(AUDIO) Iași: Raliul Iașului schimbă circulația în oraș. Unde sunt instituite restricții

(AUDIO) Iași: Raliul Iașului schimbă circulația în oraș. Unde sunt instituite restricții

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 11:51

Startul Raliului Iașului aduce, începând din această seară, restricții de circulație și modificări în transportul public din municipiu.

Măsurile se aplică temporar, pe parcursul acestui sfârșit de săptămână.

Mai multe detalii are colega noastră, Raluca Cebere: Compania de transport Public Iași a transmis că între orele 18:00 și 20:00, va fi închisă circulația pe bulevardul Independenței, între strada Nicolae Bălcescu și Piața Mihai Eminescu, precum și pe șoseaua Păcurari, între Piața Mihai Eminescu și strada Cişmeaua Păcurari.

Traseele de autobuz 28 și 42 vor circula pe linia de tramvai între Târgu Cucu și Piața Unirii, iar traseele 20, 43 și 46 vor fi deviate prin Copou.

Traseul 36 va circula pe ruta Arcu – Ștefan cel Mare – 14 Decembrie 1989 – Piața Unirii – Copou – Breazu, iar traseul 52 va fi deviat pe strada Toma Cozma și bulevardul Carol I.

Pe traseul 41 vor fi, de asemenea, modificări temporare.În plus, circulația tramvaielor va fi închisă pe breteaua dintre strada Palat și strada Anastasie Panu, astăzi între 18:00 și 20:00, iar mâine și duminică, în intervalele 13:00–22:00, respectiv 10:00–17:00.

Tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor fi deviate prin Tudor Vladimirescu, iar pe traseul 9 vor circula autobuze.

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

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