Neamţ: Bărbat cercetat penal după ce a încercat să mituiască doi poliţişti rutieri

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 11:07

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din oraşul Târgu-Neamţ, este cercetat penal după ce a încercat să mituiască doi poliţişti rutieri, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Acesta se afla la volanul unui autoturism când a fost depistat conducând pe DN 15C, în interiorul localităţii Bălţăteşti, cu viteza de 83 de kilometri pe oră, pe un sector de drum unde limita era de 30 de kilometri pe oră.

‘Poliţiştii au adus la cunoştinţa conducătorului auto motivul opririi şi măsurile ce vor fi luate faţă de el, respectiv aplicarea sancţiunii contravenţionale şi suspendarea dreptului de a conduce autovehicule, pe o perioadă de 90 zile. Conducătorul auto a oferit poliţiştilor suma de 900 de lei, pentru a nu lua măsurile legale’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Poliţiştii au refuzat mita şi au informat Serviciul Judeţean Anticorupţie Neamţ.

Şoferul nu a scăpat de amendă şi nici de suspendarea permisului, iar acum este cercetat pentru infracţiunea de dare de mită. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/arhivă)