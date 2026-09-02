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Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Societatea Română de Radiodifuziune au încheiat un acord de parteneriat pentru educație și prevenție în sănătatea orală

Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Societatea Română de Radiodifuziune au încheiat un acord de parteneriat pentru educație și prevenție în sănătatea orală

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 12:40

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) au încheiat un acord de parteneriat, dedicat informării și educării populației în domeniul sănătății orale, promovării prevenției și facilitării accesului publicului larg la informații medicale corecte.

Acordul stabilește cadrul unei colaborări între cele două instituții pentru realizarea și difuzarea de programe și conținuturi radio prin intermediul Radio România Actualități (RRA) și al posturilor regionale ale SRR, promovarea programelor de prevenție stomatologică și dezvoltarea altor acțiuni de comunicare publică stabilite de comun acord.

În cadrul colaborării vor fi difuzate periodic mesaje de interes public privind sănătatea orală și prevenția, abordând teme precum igiena orală, importanța controalelor stomatologice periodice, prevenirea cancerului oral și sănătatea orală a copiilor. Totodată, colaborarea va susține promovarea campaniilor naționale și a proiectelor de responsabilitate socială dezvoltate de CMSR.

„Prevenția începe cu informația corectă, iar accesul oamenilor la informații medicale clare, validate și ușor de înțeles este esențial pentru îmbunătățirea sănătății orale. Ca organizație profesională, avem responsabilitatea de a duce educația pentru sănătate dincolo de cabinetul stomatologic și cât mai aproape de oameni. De aceea, prețuim în mod deosebit acest parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune și capacitatea serviciului public de radio de a ajunge la comunități din întreaga țară. Ne dorim ca, împreună, să construim un demers constant de informare și prevenție, care să îi ajute pe oameni să ia decizii mai bune pentru propria sănătate și pentru sănătatea familiilor lor”, a declarat Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

„Sănătatea orală este parte integrantă a educației pentru sănătate pe care Societatea Română de Radiodifuziune și-o asumă ca misiune publică. Prin puterea radioului public, vrem să transformăm informația medicală în obiceiuri sănătoase, începând din copilărie. Este un angajament pe care SRR îl ia cu responsabilitate, alături de partenerii din Colegiul Medicilor Stomatologi din România”, a afirmat, în cadrul întâlnirii de azi, Robert Cristian Schwartz, Preşedinte Director General al  Radioului Public.

Acordul prevede și realizarea unei rubrici periodice dedicate educației pentru sănătate orală, în cadrul programelor Radio România Actualități și ale studiourilor teritoriale, precum și participarea reprezentanților CMSR la emisiuni și intervenții pe teme de actualitate și interes public. La nivel regional, colaborarea va permite promovarea campaniilor și evenimentelor organizate de CMSR și/sau de colegiile teritoriale. De asemenea, cele două instituții vor putea dezvolta campanii comune de interes public dedicate principalelor teme de prevenție în sănătatea orală.

                                                               

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