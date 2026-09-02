Iaşi: FILIT a anunţat primii invitaţi ai ediţiei din acest an (21-25 octombrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 12:16

Nume importante ale scenei culturale româneşti şi internaţionale se vor afla, în perioada 21-25 octombrie, la Iaşi, pentru a lua parte la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi – FILIT, transmite Muzeul Literaturii Române Iaşi, organizatorul evenimentului.

Potrivit sursei citate, printre invitaţi se numără Paul Lynch (laureat al Booker Prize 2023 pentru romanul ‘Cântecul profetului’, distins cu multe alte premii internaţionale, având cărţi traduse în peste 35 de limbi), David Foenkinos (unul dintre cei mai citiţi scriitori francezi contemporani, cu un număr impresionant de romane, toate bestseller-uri, unele distinse cu importante premii literare şi traduse în aproximativ 40 de limbi).

Pe scena festivalului vor urca şi Parinoush Saniee (sociolog şi psiholog, autoarea romanului ‘Cel care mă aşteaptă’, interzis de două ori în Iran înainte de a deveni un bestseller internaţional tradus în peste 26 de limbi şi distins cu numeroase premii) şi Aleksandar Hemon (scriitor bosniac-american, cu multiple premii mari în palmares, autorul romanelor ‘Proiectul Lazarus’ sau ‘Omul de nicăieri’, co-scenarist al ‘The Matrix Resurrections’, al patrulea film din iconica franciză SF).

Lista continuă cu alte nume importante ale literaturii mondiale, traduse în numeroase limbi şi recompensate cu premii şi distincţii de prestigiu: Elena Alexieva (Bulgaria), Eric Chacour (Canada), Yavuz Ekinci (Turcia), Milena Michiko Flasar (Austria), Ramon Gener (Spania), Dincer Gucyeter (Germania), Hallgrimur Helgason (Islanda), Roskva Koritzinsky (Norvegia), Alexandre Lenot (Franţa), Andriy Lyubka (Ucraina), Laura Pariani (Italia), Anna Soyom (Ungaria), Marek Torcik (Cehia), Hattie Williams (Marea Britanie), Gabriella Zalapi (Elveţia).

Dintre autorii români ai ediţiei din acest an fac parte Gabriela Adameşteanu, Simona Antonescu, Andreea Berechet, Iulian Bocai, Lavinia Branişte, Geanina Cărbunariu, Gilbert Costache, Gelu Duminică, Filip Florian, Delia Grigore, Florin Irimia, Ilinca Mănescu, Mircea Mihăieş, Alex Moldovan, Ana-Maria Negrilă, Ioana Pârvulescu, Florin Pitea, Radu Paraschivescu, Andreea Sterea, Adriana Ştefan, Daniel Timariu, Ioana Unk, Cristian Vicol, Vlad Zografi.

Organizatorii FILIT anunţă, totodată, că poeţii Andrei Dósa, Silvia Goteanschii, Emanuel Guralivu, Emanuela Ignăţoiu-Sora, Vasile Leac, Ciprian Măceşaru, Andrei Novac, Sorina Rîndaşu, Codruţa Simina, Moni Stănilă se vor întâlni cu publicul în cadrul evenimentelor din perioada 21-25 octombrie.

La FILIT 2026 vor fi prezenţi şi traducători care fac posibilă prezenţa autorilor români în librăriile şi în circuitul editorial din alte ţări şi care contribuie esenţial la promovarea literaturii române în străinătate: Iulia Badea-Gueritee (Franţa), Alexandru Bulucz (Germania), Jan Cornelius (Germania), Anna Kazmierczak (Polonia), Eva Kenderessy (Slovacia), Joanna Kornas-Warwas (Polonia), Borja Mozo Martin (Spania), Marian Ochoa de Eribe (Spania), Charlotte van Rooden (Ţările de Jos), Andreea Scridon (România/SUA), Imre Szocs (România).

Ediţia de anul acesta include un episod nou al turneului festivalurilor partenere din CELA – Connecting Emerging Literary Artists, iniţiativă finanţată prin programul ‘Europa Creativă’ al Uniunii Europene, menită să ofere vizibilitate scriitorilor şi traducătorilor care scriu în limbi mai puţin prezente pe pieţele de carte internaţionale.

Scriitoarele Anneleen Van Offel (Belgia) şi Malgorzata Zarow (Polonia), alături de scriitorii Momchil Milanov (Bulgaria) şi Davide Di Lorenzo (Italia) vor dialoga pe scenă cu traducătorii lor, Andreea Bălteanu (neerlandeză), Oana-Andreea Stoe (polonă), Maria Andrei (bulgară) şi George Doru Ivan (italiană).

Vor fi prezenţi la festival şi traducătorii din echipa românească: Jessica Bilcec (ucraineană), Ilinca Gângă (spaniolă), George Doru Ivan (italiană), Aleksandra Petrov (sârbă), Andrei Săndulescu (cehă), Mădălina Balea (neerlandeză).

‘Acesta este primul anunţ privind invitaţii la FILIT 2026. Lista integrală, care va cuprinde şi alţi scriitori, manageri culturali, editori, jurnalişti şi artişti, urmează să fie făcută publică în perioada următoare’, transmit reprezentanţii MLR Iaşi.

FILIT este un eveniment anual organizat de Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi şi finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi. Ediţia de anul acesta este sprijinită de Primăria Iaşi şi se desfăşoară sub înaltul patronaj al Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. (Agerpres/ FOTO filit.iasi.ro)