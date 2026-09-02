BAC-FEST 2026: Programul oficial al festivalului (17 – 20 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 09:10

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău organizează, în perioada 17–20 septembrie 2026, ediția din acest an a festivalului „BAC-FEST”, eveniment cultural de anvergură ce coincide cu inaugurarea oficială a noului sediu al instituției, situat pe strada 9 Mai nr. 7.

Festivalul se desfășoară cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău, accesul publicului fiind gratuit la toate manifestările, în limita locurilor disponibile.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 17 septembrie, de la ora 11:00, la noul sediu al bibliotecii, prilej cu care vor fi vernisate expoziția și lansat albumul de artă semnat de Dragoș Burlacu, alături de un recital de pian susținut de Elvis Condrea.

În aceeași zi, programul include Colocviile și Premiile revistei „Ateneu”, precum și lansarea volumului scriitorului Filip Florian la Centrul de Cultură „George Apostu”.

Zilele de 18 și 19 septembrie aduc dezbateri culturale, ateliere dedicate lecturii în colegiile băcăuane, lansări de carte semnate de autori precum Bogdan Crețu, Vasile Ernu și Andrei Zbîrnea, podcasturi în dialog deschis, dar și Gala Premiilor Festivalului Național „George Bacovia”.

Publicul va putea asista la spectacole artistice speciale, printre care avanpremiera și premiera piesei de teatru „Iorgu”, în regia lui Matei Lucaci-Grunberg la Teatrul Municipal „Bacovia”, precum și Concertul de gală „Emoții”, susținut la Teatrul de Vară „Radu Beligan” de trupa 3 Sud Est alături de Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie.

Festivalul se va încheia duminică, 20 septembrie, cu evenimentul sportiv-educațional „Crosul bibliotecii. Aleargă cu o carte”, desfășurat în Athletic Parc Bacău, urmat de lansarea cărții lui Marius Chivu și premiera oficială a spectacolului de teatru „Iorgu”.

(Radio România Bacău/ FOTO Ana Ilie)