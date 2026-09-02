Peste 3400 de profesori din România și Republica Moldova s-au înscris la cea de-a V-a ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, organizat de Asociația Techsoup

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 07:04

Peste 3400 de profesori din România și Republica Moldova s-au înscris la cea de-a V-a ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, organizat de Asociația Techsoup

Printre vorbitori se numără filosofi, artiști, pedagogi și cercetători de la universități și organizații din Berlin, Haga, Hong Kong, Strasbourg și Cambridge. Festivalul are loc online, gratuit, între 1 și 4 septembrie

Peste 3400 profesori de informatică, învățători și profesori de educație socială, precum și profesori de alte discipline s-au înscris la ediția din acest an;

Festivalul are loc online, gratuit, în perioada 1-4 septembrie 2026, pe Platforma de Cursuri Predau Viitor. Înscrierile sunt deschise aici;

Printre temele abordate: educația informatică inclusiv cu și despre sisteme AI, cetățenia digitală, gândirea critică și creativă, precum și învățarea cu și pentru adolescenți;

Festivalul aduce împreună filosofi, exploratori, artiști, pedagogi, consultanți educaționali, specialiști din organizații neguvernamentale din educație, profesori și practicieni;

Printre vorbitori: Marek Tuszynski, cofondator și director executiv Tactical Tech, Berlin; Magdalena Balica, cercetătoare în educație la International Baccalaureate, Haga; Dragan Gašević, cercetător în educație la University of Hong Kong; Dan Perjovschi, artist și jurnalist; Jen McCulloch, expertă în curriculum informatic, UK; Andrei Miu, profesor de științe neurocognitive; Sandra-Cătălina Brânzaru, cercetătoare în filosofie; Janice Richardson, expertă a Consiliului Europei; Victoria Pătrașcu, autoare de cărți pentru copii; Sandu Stermin, explorator și biolog;

În primele patru ediții, evenimentul a ajuns la peste 16.000 de profesori, directori și decidenți educaționali din România, Republica Moldova și diaspora.

București, 1 Septembrie, 2026 – Asociația Techsoup organizează cea de-a V-a ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, o conferință internațională online și gratuită, dedicată pedagogiei pentru gândire critică și creativă, cetățeniei digitale, literației în AI și programării. Evenimentul se adresează tuturor învățătorilor, profesorilor, directorilor și decidenților din educație din România, Republica Moldova și diaspora, indiferent de nivelul de învățământ sau de mediul în care predau. Conferința are loc în perioada 1-4 septembrie 2026. Înscrierile sunt deschise aici.

„Ca de fiecare dată, curatoriem în Festival acele idei și acei vorbitori care ne ajută să găsim o stea a nordului pedagogică pentru anul școlar următor, la intersecția dintre tehnologie, educație și societate. Anul acesta, încercăm să modelăm și prin Festival un principiu important pentru noi: că «mai puțin și mai esențial» ajută un elev mai mult decât «tot și toate». Temele noastre sunt mai concentrate, mai bine definite, mai puține în fiecare zi, ca să le dăm mai mult spațiu și energie mentală. Nu promitem soluții și rețete pedagogice magice care să rezolve toate problemele de la clasă, ci oferim un spațiu și un moment clar, la început de an școlar, în care să ne gândim împreună cu profesorii la ce contează în lucrul cu elevii. Preocuparea noastră principală este cum îi ajutăm pe elevi să navigheze o societate tehnologizată și ce înseamnă ca fiecare elev să fie pregătit pentru asta, de la sisteme AI la programare. Apoi, cea mai importantă reflecție pe care o propunem anul acesta este: Cum lucrăm cu elevii noștri mai mari, în perioada adolescenței, fără să patologizăm această perioadă, ci uitându-ne la ea ca la cea mai importantă etapă de pregătire a adultului în devenire, în care apropierea, comunitatea și arta ne pot ajuta mai mult decât ne-am obișnuit să credem?”, explică Elena Coman, Director de Dezvoltare la Asociația Techsoup.

Festivalul Digital Predau Viitor se desfășoară pe parcursul a 4 zile și include 13 sesiuni live, 8 sesiuni preînregistrate și un curs online. Primele 3 zile sunt dedicate temelor consacrate ale festivalului: cetățenie digitală, pedagogie, gândire critică și creativă, gândire computațională și literație în AI. Cea de-a patra zi aduce o temă nouă în program: educația adolescenților.

Sesiunile live sunt susținute de cercetători, experți în pedagogie și profesioniști din instituții educaționale din țară și din străinătate. Printre vorbitori se numără Marek Tuszynski, cofondator și director executiv Tactical Tech, Berlin; Magdalena Balica, cercetătoare în educație la International Baccalaureate, Haga; Dragan Gašević, cercetător în educație la University of Hong Kong; Dan Perjovschi, artist și jurnalist; Jen McCulloch, expertă în curriculum informatic, UK; Andrei Miu, profesor de științe neurocognitive; Sandra-Cătălina Brânzaru, cercetătoare în filosofie; Janice Richardson, expertă a Consiliului Europei; Victoria Pătrașcu, autoare de cărți pentru copii și Sandu Stermin, explorator și biolog.

În sesiunile preînregistrate pentru Festival, profesorii îi pot cunoaște pe invitații din România, din educație și societatea civilă, colaboratori ai Asociației Techsoup. Resursele propuse de aceștia sunt gata de folosit la clasă, în noul an școlar.

În perioada 1-4 septembrie 2026, sesiunile live au loc online, pe Zoom, iar conținutul asincron este disponibil pe Platforma de Cursuri Predau Viitor. Întregul conținut al festivalului rămâne disponibil până pe 14 septembrie 2026, în cadrul cursului online dedicat.

Festivalul Digital Predau Viitor a luat naștere în 2022, pornind de la o viziune clară: ca toți profesorii din România, Republica Moldova și diaspora să aibă acces, gratuit, la un eveniment profesional de calitate, gândit și creat de pedagogi pentru pedagogi. Membrii Asociației Techsoup au adus în festival inițiative pe care le-au admirat în conferințe internaționale, cu dorința de a construi un spațiu în care profesorii să descopere idei curajoase despre educație, activități pe care să le poată aplica imediat la clasă și să întâlnească invitați de referință în domeniile lor.

În cele patru ediții, 2022 – 2025, evenimentul a ajuns la peste 16.000 de profesori, directori și decidenți educaționali din România, Republica Moldova și diaspora. Festivalul a avut parte de sprijinul a peste 150 de parteneri instituționali și vorbitori pro bono. 95% dintre participanți au evaluat experiența festivalului ca fiind utilă sau foarte utilă pentru dezvoltarea lor profesională.

Mai multe informații despre agenda și vorbitorii ediției din 2026 sunt disponibile aici.

O serie de sesiuni din edițiile anterioare 2022-2025 sunt disponibile în continuare pe canalul de YouTube al Asociației Techsoup.

Susținătorii Festivalului, care au făcut evenimentul gratuit pentru profesori sunt: UniCredit Foundation, cu suportul UniCredit Bank, Romanian-American Foundation, PPC Energie, Rețele Electrice România, Societe Generale Global Solution Centre, Incubatorul Civic Digital.

Festivalul Digital face parte din programul Predau Viitor, un program susținut de UniCredit Foundation, cu suportul UniCredit Bank, și de Romanian-American Foundation.

Ediția din 2026 a Festivalului se desfășoară cu sprijinul PPC Energie, Rețele Electrice România, Societe Generale Global Solution Centre și Incubatorul Civic Digital.

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Despre Asociația Techsoup

La Asociația Techsoup, creștem oameni curioși, cu discernământ și putere civică față de tehnologiile digitale. Pornim de la întrebări despre intersecția dintre tehnologie, educație și viață civică și răspundem cu programe pentru și cu elevi și profesori, școli și organizații din societatea civilă.Contribuim la o societate în care tehnologia slujește oameni și comunități, nu invers, și în care discernământul și puterea civică nu depind de unde pleci în viață. De peste 15 ani, lucrăm cu 5.500+ organizații nonprofit și 20.000+ de profesori și învățători din învățământul public obligatoriu.