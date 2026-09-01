Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, selectată pentru Bootcampul de Jurnalism „Young Voices Matter!”

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, selectată pentru Bootcampul de Jurnalism „Young Voices Matter!”

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, selectată pentru Bootcampul de Jurnalism „Young Voices Matter!”
1 septembrie 2026, 13:22

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, a fost selectată să participe la Bootcampul de Jurnalism „Young Voices Matter!”, organizat în cadrul proiectului european „Youth Journalism, Policy Engagement and Social Media Campaign for Stronger Democracies”, finanțat prin programul Erasmus+.

Evenimentul va avea loc în perioada 2–4 octombrie 2026, la București. Programul își propune să le ofere tinerilor din România, Muntenegru și Kosovo competențe practice în jurnalism, social media și elaborarea de politici publice, pentru a-i încuraja să se implice activ în comunitățile lor și în viața democratică.

În cadrul Bootcampului de Jurnalism, participanții vor învăța să identifice subiecte relevante, să documenteze probleme și inițiative locale, să realizeze interviuri și să transforme informațiile obținute în materiale jurnalistice bine documentate. O componentă importantă a programului este reprezentată de identificarea dezinformării și verificarea informațiilor, precum și de înțelegerea rolului jurnalismului responsabil într-o societate democratică.

La finalul programului, participanții vor realiza articole pe teme dedicate sectorului de tineret, iar materialele vor putea fi publicate în rețeaua PressHub și în rețelele partenerilor media ai proiectului.

Printre trainerii Bootcampului se numără Romana Puiuleț, jurnalistă de investigație și cofondatoare RISE Project, Ada Codău, lector universitar doctor în cadrul programului de Jurnalism al Universității „Ovidius” din Constanța, și Nicolae Țîbrigan, cercetător la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române și coordonator al Digital Forensic Team.

Participarea Ralucăi Cebere la acest program european reprezintă o oportunitate de aprofundare a competențelor jurnalistice și de dezvoltare profesională, dar și o experiență relevantă pentru activitatea sa editorială de la Radio România Iași.

Proiectul „Young Voices Matter!” urmărește să formeze, printr-o serie de bootcamp-uri naționale, o rețea de Ambasadori Naționali ai Tineretului, care să devină ulterior promotori ai implicării civice în propriile comunități. Cei mai activi participanți vor avea, de asemenea, oportunitatea de a lua parte la mobilități internaționale în România, Muntenegru și Kosovo și de a interacționa cu factori de decizie din instituțiile europene și internaționale.

Etichete:
Într-o lume modelată de tehnologie și AI, Ajungem MARI caută 65 de voluntari care să fie modele pentru copiii instituționalizați din Iași. Înscrieri deschise până pe 30 septembrie!
Regional marți, 1 septembrie 2026, 11:45

Într-o lume modelată de tehnologie și AI, Ajungem MARI caută 65 de voluntari care să fie modele pentru copiii instituționalizați din Iași. Înscrieri deschise până pe 30 septembrie!

Iași, 1 septembrie 2026. Ajungem MARI, cel mai mare program de sprijin socio-educațional pentru copiii și tinerii instituționalizați din...

Într-o lume modelată de tehnologie și AI, Ajungem MARI caută 65 de voluntari care să fie modele pentru copiii instituționalizați din Iași. Înscrieri deschise până pe 30 septembrie!
Neamţ: Primăria Piatra-Neamţ susţine financiar opt lecţii de înot pentru elevii din ciclul primar
Regional marți, 1 septembrie 2026, 10:17

Neamţ: Primăria Piatra-Neamţ susţine financiar opt lecţii de înot pentru elevii din ciclul primar

Primăria Piatra-Neamţ va susţine financiar primele opt lecţii de înot pentru elevii din ciclul şcolar primar, a anunţat edilul Adrian Niţă....

Neamţ: Primăria Piatra-Neamţ susţine financiar opt lecţii de înot pentru elevii din ciclul primar
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Expoziția „Pietà pentru secolul XXI” semnată de Anca Boeriu
Regional marți, 1 septembrie 2026, 10:15

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Expoziția „Pietà pentru secolul XXI” semnată de Anca Boeriu

În spațiul dedicat expozițiilor temporare al Muzeului de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, publicul este invitat,...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Expoziția „Pietà pentru secolul XXI” semnată de Anca Boeriu
Muzeul Județean Botoșani și City Gallery Botoșani invită publicul la expoziția „Vatra”, dedicată pictorului Corneliu Dumitriu
Regional marți, 1 septembrie 2026, 09:26

Muzeul Județean Botoșani și City Gallery Botoșani invită publicul la expoziția „Vatra”, dedicată pictorului Corneliu Dumitriu

Muzeul Județean Botoșani și City Gallery Botoșani invită publicul la expoziția „Vatra”, dedicată pictorului Corneliu Dumitriu (1954-2022)....

Muzeul Județean Botoșani și City Gallery Botoșani invită publicul la expoziția „Vatra”, dedicată pictorului Corneliu Dumitriu
Regional marți, 1 septembrie 2026, 08:26

Muzeul Județean Botoșani: Salonul de Vară 2026

Muzeul Județean Botoșani, prin Secția de Artă Plastică – Etnografie – Științele Naturii, găzduiește în perioada 2-15 septembrie 2026,...

Muzeul Județean Botoșani: Salonul de Vară 2026
Regional marți, 1 septembrie 2026, 07:46

(AUDIO) Luciana Antoci: Introducerea examenului separat de admitere la liceu trebuie analizată cu mare atenție

Introducerea examenului separat de admitere la liceu trebuie analizată cu mare atenție, a declarat  la Radio Iași, în emisiunea Starea...

(AUDIO) Luciana Antoci: Introducerea examenului separat de admitere la liceu trebuie analizată cu mare atenție
Regional marți, 1 septembrie 2026, 07:24

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, gazda Conferinței Internaționale Inter-Academia

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, până vineri, Conferința Internațională Inter-Academia. Evenimentul reunește...

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, gazda Conferinței Internaționale Inter-Academia
Regional luni, 31 august 2026, 18:13

(AUDIO) Admiterea de toamnă începe la Universitatea „,Vasile Alecsandri” din Bacău. Peste 2.600 de locuri disponibile

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dă mâine startul celei de-a doua sesiuni de admitere din acest an! Sunt disponibile 185 de locuri...

(AUDIO) Admiterea de toamnă începe la Universitatea „,Vasile Alecsandri” din Bacău. Peste 2.600 de locuri disponibile