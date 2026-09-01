Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, selectată pentru Bootcampul de Jurnalism „Young Voices Matter!”

Raluca Cebere, redactor-colaborator la Radio România Iași, a fost selectată să participe la Bootcampul de Jurnalism „Young Voices Matter!”, organizat în cadrul proiectului european „Youth Journalism, Policy Engagement and Social Media Campaign for Stronger Democracies”, finanțat prin programul Erasmus+.

Evenimentul va avea loc în perioada 2–4 octombrie 2026, la București. Programul își propune să le ofere tinerilor din România, Muntenegru și Kosovo competențe practice în jurnalism, social media și elaborarea de politici publice, pentru a-i încuraja să se implice activ în comunitățile lor și în viața democratică.

În cadrul Bootcampului de Jurnalism, participanții vor învăța să identifice subiecte relevante, să documenteze probleme și inițiative locale, să realizeze interviuri și să transforme informațiile obținute în materiale jurnalistice bine documentate. O componentă importantă a programului este reprezentată de identificarea dezinformării și verificarea informațiilor, precum și de înțelegerea rolului jurnalismului responsabil într-o societate democratică.

La finalul programului, participanții vor realiza articole pe teme dedicate sectorului de tineret, iar materialele vor putea fi publicate în rețeaua PressHub și în rețelele partenerilor media ai proiectului.

Printre trainerii Bootcampului se numără Romana Puiuleț, jurnalistă de investigație și cofondatoare RISE Project, Ada Codău, lector universitar doctor în cadrul programului de Jurnalism al Universității „Ovidius” din Constanța, și Nicolae Țîbrigan, cercetător la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române și coordonator al Digital Forensic Team.

Participarea Ralucăi Cebere la acest program european reprezintă o oportunitate de aprofundare a competențelor jurnalistice și de dezvoltare profesională, dar și o experiență relevantă pentru activitatea sa editorială de la Radio România Iași.

Proiectul „Young Voices Matter!” urmărește să formeze, printr-o serie de bootcamp-uri naționale, o rețea de Ambasadori Naționali ai Tineretului, care să devină ulterior promotori ai implicării civice în propriile comunități. Cei mai activi participanți vor avea, de asemenea, oportunitatea de a lua parte la mobilități internaționale în România, Muntenegru și Kosovo și de a interacționa cu factori de decizie din instituțiile europene și internaționale.