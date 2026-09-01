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(AUDIO) Transportul public metropolitan din Botoșani devine operațional de astăzi

(AUDIO) Transportul public metropolitan din Botoșani devine operațional de astăzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 11:50

Transportul public metropolitan din județul Botoșani devine operațional începând de astăzi în toate cele 7 localități componente – municipiul reședință, orașul Bucecea și comunele Curtești, Mihai Eminescu, Bălușeni, Răchiți și Stăuceni.

Scopul este de a facilita deplasarea locuitorilor din localitățile din jurul municipiului, în special a celor care fac naveta pentru serviciu și a elevilor la școală.

Gina Poenaru: Toate cele 12 trasee metropolitane prevăzute în Programul de Transport au devenit funcționale înainte de începerea anului școlar. Autobuzele electrice, operate de societatea de transport în comun Eltrans, vor circula, în primele luni, după un program adaptat necesităților cetățenilor și în funcție de cerere. Programul curselor, traseul complet, tarifele, tipurile de abonamente și documentele necesare pentru încheierea acestora sunt disponibile pe site-ul Eltrans, în secțiunea „Tarife” dar și în stațiile de autobuz. Biletele vor putea fi cumpărate direct din autobuz, iar tariful pentru o călătorie este de 4 lei. Noua rețea de transport va beneficia de o flotă formată din 68 de autobuze electrice, acestea vor oferi condiții moderne de călătorie, accesibilitate sporită și conectivitate mai bună, contribuind totodată la reducerea traficului auto și a congestiei rutiere, precum și la diminuarea impactului asupra mediului. Programul de modernizare a transportului metropolitan include investiții de peste 41 de milioane de lei pentru autobuze ecologice și infrastructura de încărcare, precum și alte 16 milioane de lei pentru construirea unei autobaze moderne. Investiția ar urma să fie finalizată în anul 2028. Alte 180 milioane de lei, din care 128 milioane asigurata prin Programul Regional Nord Est 2021-2027, sunt investiți pentru amplasarea stațiilor inteligente pe cele 12 trasee, care nu sunt dor puncte de oprire, ci hub-uri tehnologice interconectate.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO facebook eltransbt.ro)

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