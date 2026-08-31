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Botoșani: „Atelierele FILIT pentru traducători” încep, astăzi, de Ziua Limbii Române, la Ipotești

Botoșani: „Atelierele FILIT pentru traducători” încep, astăzi, de Ziua Limbii Române, la Ipotești

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 12:04

„Atelierele FILIT pentru traducători” încep, astăzi, de Ziua Limbii Române, la Ipotești.

Cea de-a 12-a ediție reunește, timp de o săptămână, traducători din peste 11 țări.

Alături de profesori de la Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, aceștia vor reflecta la interpretarea și transpunerea în diferite limbi a unor texte clasice și contemporane din literatura română și vor discuta despre strategiile de promovare a literaturii române în străinătate.

Corespondenta noastră, Gina Poenaru, are detalii:  Beneficiarii acestei ediții sunt din Bulgaria, Italia, Germania, România, Slovacia, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Grecia, Cehia, Slovenia și Franța. Împreună cu lectorii invitaţi, universitari de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, traducătorii vor reflecta la interpretarea și transpunerea în diferite limbi a unor texte clasice și contemporane din literatura română și vor discuta despre strategiile de promovare a literaturii române în străinătate, în contextul schimbărilor şi provocărilor lumii globale de astăzi. O sesiune de lucru coordonată de criticul şi conferenţiarul universitar Doris Mironescu va fi aplicată pe traducerea poemului eminescian „Care-i amorul meu în astă lume”. Bogdan Crețu va ține o prelegere intitulată „«Eminescu să ne judece». Deformări ideologice ale mitului «poetului național»”. Andreea Mironescu îi va invita pe participanți la o discuție pe tema „Literatura română în traducere: actori, rute, piețe”. Programul din acest an al Atelierelor include și o întâlnire online din seria „Traducători și scriitori în dialog”, moderată de Monica Joița, ministru-consilier la Ministerul Afacerilor Externe. Întâlnirea îi va avea ca invitaţi pe traducătorul Jan Cornelius și pe scriitorul Florin Bican. „Atelierele FILIT pentru traducători” este una dintre iniţiativele Muzeului Național al Literaturii Române Iași și al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Iași care susţin creaţia contemporană şi promovarea internaţională a patrimoniului cultural, contribuind la dezvoltarea unui amplu sistem de rezidențe literare în Europa de Est.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO filit-iasi.ro)

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