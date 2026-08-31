România a avut un deficit bugetar de 2,34% din PIB la sfârşitul lui iulie
Publicat de Gabriela Rotaru, 31 august 2026, 08:26 / actualizat: 31 august 2026, 10:38
Bugetul consolidat al României a înregistrat un deficit de 2,34% din producţia economică la sfârşitul lunii iulie, a spus luni Ministerul Finanţelor, comparativ cu un minus de 3,99% în aceeaşi perioadă din 2025. În termeni nominali, deficitul s-a situat la 48,08 miliarde de lei (10,60 miliarde de dolari). România vizează un deficit de 6,2% din PIB în acest an. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)