Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea cu modificările din domeniul integrităţii adoptată recent de Parlament

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 09:01

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea cu modificările din domeniul integrităţii adoptată recent de Parlament. Şeful Statului precizează că-şi menţine în continuare argumentele din sesizarea de neconstituţionalitate pe care a înaintat-o CCR şi pe care Curtea a respins-o.

El adaugă că, într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi şi ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare: ,,Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri şi nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilităţii României în plan extern”, afirmă Nicuşor Dan, solicitând Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să reia şi să aprofundeze discuţiile asupra acestei legi.

Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate şi trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni şi interpretări, consideră Preşedintele.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro