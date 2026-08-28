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3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs

3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 05:51

Aproximativ trei milioane de elevi şi preşcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an şcolar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanţă, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie.

Reporterul Felicia Mocanu are mai multe detalii:

”Noutatea din acest an şcolar este că elevii claselor a IX-a vor învăţa după noile programe şcolare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului şcolar. Profesorii şi elevii le vor putea utiliza doar în format digital.

Modulul I de cursuri va începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, iar modulul II din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al III-lea modul va începe din 11 ianuarie 2027 şi se va încheia pe 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie, după caz, la decizia Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi al Municipului Bucureşti, în funcţie de perioada în care va fi stabilită vacanţa de schi.

Modulul IV va începe din 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027 şi se va încheia pe 23 aprilie. Ultimul modul va începe pe 5 mai, urmând să se încheie pe 18 iunie 2027.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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