Ce a câștigat Iașiul din PNRR. Interviu cu președintele Consiliului Județean, Costel Alexe

Prejedintele Consiliului Județean, Costel Alexe, vorbește, la „Imperativ” despre proiectele PNRR ale Iașului.

Publicat de isoreanu, 27 august 2026, 18:43

PNRR, pe ultima sută de metri. 31 august este termenul-limită, iar miliarde de euro sunt în joc.

La Iași, Consiliul Județean și instituțiile aflate în subordinea sa au derulat mai multe proiecte prin PNRR: aproape 100 de milioane de lei pentru dotarea școlilor, microbuze electrice pentru transportul elevilor, investiții în digitalizarea spitalelor, echipamente pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și proiecte sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Întrebarea nu este doar cât s-a investit, ci și ce rezultate au produs aceste investiții.

Invitat la emisiunea „Imperativ”, de la Radio România Iași, vineri, după știrile orei 14,00, este președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.