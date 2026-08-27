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Vaslui: Dosar penal în cazul copilului lovit de o poartă de fotbal care a căzut peste el

Vaslui: Dosar penal în cazul copilului lovit de o poartă de fotbal care a căzut peste el

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 12:26

Poliţiştii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penală în cazul unui copil de opt ani, care a ajuns la spital după ce o poartă de fotbal s-a răsturnat peste el, în localitatea Dragomireşti.

‘Minorul, conştient, a fost transportat la o unitate medicală pentru evaluare şi acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale’, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Incidentul a avut loc, miercuri după-amiază, când copilul a fost preluat în stare de conştienţă de un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, după ce anterior îşi pierduse pentru scurt timp cunoştinţa şi transportat pentru investigaţii suplimentare la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Chiriachi’ (SJU) Vaslui, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

‘Pacientul a ajuns în unitatea noastră cu un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunoştinţei şi o plagă sprâncenară. A fost investigat şi internat în secţia ORL, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Starea sa generală este bună, urmează să mai rămână internat pe aceeaşi secţie’, a declarat, joi, pentru AGERPRES, directorul medical al SJU Vaslui, Armand Puiu. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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