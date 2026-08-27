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Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 10:14

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 27-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01
Zonele afectate : cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali
Fenomene : instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali

 

       În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

       Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

 
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 27-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 28 august, ora 08 – 28 august, ora 20
Zonele afectate : Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei
Fenomene : intensificări ale vântului
Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 august, ora 08 – 28 august, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei

       Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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