Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului

Intervalul : 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01

Zonele afectate : cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali

Fenomene : instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali

În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.