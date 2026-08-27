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Noaptea Muzeelor la Sate – sâmbătă 29 august 2026. Dragoș Neamu, inițiatorul și managerul proiectului cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 27.08.2026.

Muzee și case memoriale, șantiere arheologice, grădini zoologice din satele și comunele din țară își aprind luminile și își deschid porțile și în acest an, sâmbătă, 29 august, invitând pe cei interesați la vizite gratuite, evenimente, prezentări culturale și proiecte educative.

Noaptea Muzeelor la Sate – sâmbătă 29 august 2026. Dragoș Neamu, inițiatorul și managerul proiectului cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 27.08.2026.

Publicat de mihaipohoata, 27 august 2026, 13:17


Evenimentul se adresează sutelor de muzee și de colecții, private sau de stat, muzeelor vii, caselor memoriale și altor entități culturale și religioase, cu valoare istorică, culturală, educativă sau de patrimoniu, din spațiul rural românesc.

Acestea pot fi: reședințe nobiliare, castele și cetăți, cule, conace, biserici fortificate sau de lemn, colecții de artă religioasă care aparțin bisericilor parohiale și mănăstirilor, mori de vânt, de apă sau de hârtie, gospodării tradiționale țărănești conservate in situ sau case bătrânești, centre culturale sau de artă, studiouri creative, ateliere de artă tradițională sau etnografice, cămine culturale, monumente paleo-creștine, mausolee, situri și rezervații arheologice deschise publicului, puncte și cluburi gastronomice, șuri culinare, sate pescărești, fierării, hambare, proiecte de intervenție pentru estetizarea satelor, chiar și centre de pompieri sau „ferme de artă”.

Prin această marcă culturală sunt promovate patrimoniul, cultura și arta satelor românești, obiective știute și neștiute din toată țara și sunt încurajate antreprenoriatul cultural rural, migrația tinerilor cu idei intersante și multă energie dinspre urban către rural.

Este susținută așezarea și configurarea de comunități creative în satele țării.

De asemenea, este activat un adevărat program național de educație și de alfabetizare culturală prin expunerea copiilor și tinerilor din mediul rural la artă, patrimoniu cultural, meșteșuguri și tradiții.

Noaptea Muzeelor la Sate – derivată de fapt din varianta clasică Noaptea Muzeelor din 2023 își așteaptă oaspeții, vizitatorii la finalul acestei săptămâni, sâmbătă 29 august, într-o nouă ediție prefațată aici la Radio Iași de Dragoș Neamu, inițiatorul și managerul proiectului Noaptea Muzeelor la Sate în dialog cu Mihai Florin Pohoață astăzi, joi, 27 august 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Surse: Dragoș Neamu, inițiatorul și managerul proiectului Noaptea Muzeelor la Sate; https://noapteamuzeelor-la-sate.ro/.

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