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(PROMO/AUDIO) Din Iași spre India: povestea echipei EuroEd unde folclorul și robotica dansează împreună – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 21 august 2026, h 20:30, de pe undele Radio Iași – cu Dumitru Șerban

(PROMO/AUDIO) Din Iași spre India: povestea echipei EuroEd unde folclorul și robotica dansează împreună – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 21 august 2026, h 20:30, de pe undele Radio Iași – cu Dumitru Șerban

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 11:56

Stimați prieteni, zilele trecute am făcut popas în incinta Școlii Primare EuroEd din târgul Iașului (Strada Florilor, 1C), parte a Fundației EuroEd.

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30, Radio România Iași) stăm de vorbă cu doamna conferențiar universitar doctor inginer Gladiola Petroiu, coordonator al Clubului de Robotică de la Școala Primară EuroEd și cadru universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, mai exact la Facultatea de Bioinginerie Medicală.

Doamna profesor ne povestește, în exclusivitate, despre împletirea dintre cultura populară și robotică, îmbinare care a adus unei frumoase echipe alcătuită din trei elevi ai Școlii Primare EuroEd prezența, în luna septembrie a acestui an, la un important concurs de profil (n.n. The World Robot Olympiad 2026 – Open Championship – Asia & Pacific), competiție care va avea loc în India.

Pentru că echipa de la Clubul de Robotică al Școlii EuroEd din Iași, Fundația EuroEd, alcătuită din elevii – Brândușa Borș; Rareș Constantinescu și Simion Tiberiu – în luna septembrie (25 – 27 septembrie 2026) va participa la un concurs de profil în India, imediat de la interlocutorul nostru mai aflăm amănunte concrete despre principalele premii obținute – în ultimii ani – de către elevii Școlii Primare EuroEd în domeniul roboticii; pașii, deloc ușori, întreprinși până la zborul spre India, o altă temă a dialogului.

Echipa amintită, pentru plecarea în India are nevoie de susținere, propun să-i căutăm și să-i susținem, pentru că, după cum ați constatat „participarea în India înseamnă mai mult decât o competiție. Este ocazia de a duce tradițiile românești pe o scenă internațională, de a învăța, de a întâlni echipe din întreaga lume și de a arăta ce pot realiza copiii atunci când tehnologia întâlnește imaginația”.

Referitor la cele prezentate, încheiem „Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm” – Walt Disney.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: prof. Gladiola Andruseac (Facebook)

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