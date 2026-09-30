(PROMO/AUDIO) Două Maluri, un singur grai: limba română, punte de suflet între Chișinău și Iași – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 1 octombrie 2026, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 11:51

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 1 octombrie, h 21:03) a emisiunii Tradiții, facem popas în incinta Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” din cadrul Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chișinău.

Concret, relatăm de la activitatea culturală „Două Maluri – Un singur grai”, proiect cultural transfrontalier dedicat Zilei Internaționale a Graiului și Zilei europeane a Limbilor, eveniment desfășurat în ziua de vineri, 25 septembrie 2026, începând cu ora 13.

Activitatea culturală a fost inițiată de către Oxana Mardari, profesor de vioară și canto la Școala de Muzică „Eugen Doga” din Chișinău, interpretă de muzică populară, ultimul interlocutor al emisiunii.

Până atunci, în deschiderea ediției stăm de vorbă cu doamna Elena Dabija, director al Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău, cea care ne spune povestea acestei prestigioase instituții, centru cultural înființat la inițiativa academicianului Mihai Cimpoi în anul 2000.

Imediat, în ton cu titlul evenimentului, invităm la dialog pe scriitorul, folcloristul Ștefan Sofronovici, pentru ca apoi să ascultăm povestea de pe tărâmul muzicii populare a Liliei Roșca, orginară din Edineț, interpretă de muzică populară în Orchestra „Lăutarii” din Chișinău.

Atât despre emoțiile activității culturale „Două Maluri – Un singur grai”, cât și despre povestea evenimentului, poveste presărată prin câteva momente muzicale de excepție, ne vorbesc interpreții de muzică populară Ciprian Cocalia și Gheorghe Jitaru, astăzi locuitori ai Iașului; originar din Ungureni, Botoșani – Ciprian Cocalia, și originar din satul Vânători, Iași – Gheorghe Jitaru.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 1 OCTOMBRIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu” (Facebook)