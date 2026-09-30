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„Tânărul Washington/ Young Washington”, proiecție specială cu intrare liberă la Cinema Ateneu Iași

„Tânărul Washington/ Young Washington”, proiecție specială cu intrare liberă la Cinema Ateneu Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 09:10

Cinema Ateneu Iași și Ambasada Statelor Unite ale Americii în România invită publicul ieșean la proiecția specială a filmului „Tânărul Washington / Young Washington”, marți, 6 octombrie 2026, de la ora 16:00.
Evenimentul are loc în contextul Freedom250, seria de manifestări dedicate marcării a 250 de ani de la Independența Statelor Unite ale Americii. Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare.
Lansat în Statele Unite pe 3 iulie 2026, filmul „Tânărul Washington” nu a fost încă distribuit în cinematografele din România, publicul ieșean având astfel ocazia de a-l descoperi în cadrul acestei proiecții speciale.
Filmul urmărește anii de formare ai lui George Washington, înainte ca acesta să devină primul președinte al Statelor Unite. Tânărul Washington este prezentat într-o perioadă marcată de conflicte, alegeri dificile și experiențe care aveau să contribuie la formarea viitorului lider american. Povestea aduce pe ecran scene de război, intrigi, trădări, iubire interzisă și lupta pentru supraviețuire în America secolului al XVIII-lea.
Din distribuție fac parte William Franklyn-Miller, cunoscut din Medici, Mary-Louise Parker (Weeds, The Institute), Kelsey Grammer (Cheers, Frasier), Andy Serkis (The Lord of the Rings, Planet of the Apes) și Ben Kingsley (Gandhi, Schindler’s List).
🎟️ Intrare liberă, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare: https://cinemaiasi.ro/film/young-washington/
Evenimentul este organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, în parteneriat cu Cinema Ateneu Iași, în contextul Freedom250 – 250 de ani de la Independența Statelor Unite ale Americii.
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