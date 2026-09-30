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MApN: Dronă detectată în proximitatea frontierei fluviale cu România, la Est de Izmail

MApN: Dronă detectată în proximitatea frontierei fluviale cu România, la Est de Izmail

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 07:45

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în noaptea de marţi spre miercuri, o ţintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, decolând pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis, miercuri, AGERPRES, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00:35 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00:10, informează MApN.  (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)

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