Procesul lui Georgescu, amânat pentru un dosar ‘confidenţial’

Curtea de Apel Bucureşti a amânat luni, pentru 12 octombrie, procesul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

La acest termen de judecată, fosta deputată PSD Laura Vicol, care îl apără în calitate de avocată pe unul dintre inculpaţi, a cerut lămuriri despre existenţa unui dosar ‘confidenţial’, desprins din dosarul Georgescu – Potra, şi care s-ar afla în prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Poziţia ei a fost fost susţinută de Dan Lupaşcu, avocat şi fost membru al CSM, care a solicitat trimiterea unei adrese la Înalta Curte, pentru a afla dacă acel dosar confidenţial conţine documente clasificate sau acte medicale.

Judecătorul a fost de acord cu trimiterea unei adrese la ICCJ pentru efectuarea de verificări şi a amânat procesul pentru data de 12 octombrie.

La ieşirea din sala de judecată, Călin Georgescu le-a mulţumit oamenilor care l-au susţinut în perioada când a fost reţinut, acelei părţi din presă care a relatat ‘obiectiv’ despre el şi lui George Simion ‘pentru integritate’.

‘În primul rând, aş dori să mulţumesc, în numele meu şi al familei mele, familiei mari – poporul român care a fost şi este lângă noi, care ne-a sprijinit şi ne-a învrednicit pe toţi Dumnezeu, cu faptul de trăi puterea rugăciunii în această perioadă. Aş dori să spun că am văzut şi eu şi sunt onorat că există doleanţe şi dorinţe din partea a milioane de români de a fi sprijiniţi noi ca familie. Vă mulţumesc tuturor, nu este cazul. Dacă va fi cazul doar eu, soţia mea şi casa de avocatură poate confirma şi poate să dea detalii în sensul de a fi sprijiniţi financiar. Al doilea aspect, aş dori să mulţumesc unei părţi din presă, care a relatat în mod obiectiv toate cele întâmplate în ultima săptămână şi care confirmă faptul ca a pledat pentru libertatea de conştiinţă. Al treilea aspect, le mulţumesc politicienilor, o parte din ei, evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate şi în mod special îi mulţumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere’, a spus Georgescu pe holurile instanţei.

În continuare, Georgescu a spus că urmează o toamnă ‘grea’ în ‘adevăr’ şi a reclamat faptul că dosarele în care este inculpat sunt ‘politice’.

‘Sita cerne, lumea este mică, Dumnezeu este mare şi această toamnă va fi o toamnă grea, nu în necazuri, ci în adevăr. Aşa încât să ne aşteptăm la neaşteptat. Faptele noastre ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Când un om liber gândeşte liber şi vorbeşte din toată inima lui poporului său, evident că provoacă fiori reci sistemului şi întregului aparat de stat. Mediocritatea aflată la putere evident că nu construieşte, ci demolează, distruge şi se răzbună. Evident că sistemului îi este frică de votul poporului, îi este frică de democraţie. Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare. care este anulată total în România’, a adăugat Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de membri ai grupării sale, printre care se află şi mercenari.

Procurorii susţin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

(AGERPRES/FOTO arhiva Agerpres)