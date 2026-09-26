România se confruntă cu diferenţe semnificative de dezvoltare între regiuni

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 09:33

România se confruntă cu diferenţe semnificative de dezvoltare între regiuni, arată o analiză a celor mai recente date privind condiţiile de viaţă ale gospodăriilor.

Potrivit acesteia, zona Bucureşti-Ilfov se apropie de media europeană în privinţa competitivităţii, în timp ce regiunile Nord-Est şi Sud-Est rămân vulnerabile. Diferenţele se reflectă în ocupare, venituri şi capacitatea gospodăriilor de a acoperi cheltuielile curente.

Iulian Olescu are detalii: România înregistrează diferenţe importante de dezvoltare, nu doar între regiuni, ci şi între mediul urban şi cel rural. Aceasta este una dintre concluziile dezbaterii digitale organizate de Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării şi intitulată „Viaţa de zi cu zi”. Laurian Lungu, analist economic, consideră că reducerea acestor decalaje nu presupune uniformizarea regiunilor, ci dezvoltarea infrastructurii şi creşterea mobilităţii, astfel încât zonele cu mai puţine oportunităţi să poată beneficia de dezvoltarea polilor economici. În acelaşi timp, Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România, subliniază că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor se vede deja în magazine, consumatorii aleg mai atent se orientează către produse mai ieftine şi îşi reduc cheltuielile care nu sunt esenţiale. Sorin Dinu, analist economic şi reprezentant al INS, atrage atenţia că dezvoltarea echilibrată depinde în principal de investiţii, de creşterea competenţelor, dar şi de readucerea în ţară a românilor plecaţi alte state.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro