Guvernul propus de Mureşan – 16 ministere, trei vicepremieri; lista Cabinetului şi programul de guvernare – depuse sâmbătă, la Parlament

Conducerile PNL, USR şi UDMR au aprobat vineri programul de guvernare şi au validat listele de miniştri propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan, care va avea în structură 16 ministere.

Vor fi şi trei vicepremieri cu portofolii, câte unul de la fiecare partid care formează noul Executiv.

În Cabinetul propus de liberalul Siegfried Mureşan se află şi 10 miniştri care au făcut parte din Guvernul Bolojan.

Premierul desemnat va depune sâmbătă la Parlament lista Cabinetului şi programul de guvernare.

Echipa cu care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

* Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

* Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

* Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

* Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei

* Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor

* Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

* Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii

* Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

* Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

* Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

* Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

* Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii

* Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).

”Am propus pentru fiecare minister oameni competenţi, serioşi şi pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Avem în faţă multă muncă. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare şi ştie ce are de făcut pentru a le obţine. Mâine (n.r. – sâmbătă) depunem programul de guvernare şi lista Guvernului şi facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil şi pregătit să înceapă munca din prima zi”, a scris pe Facebook Siegfried Mureşan.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)