ANOSR solicită majorarea bursei sociale pentru studenţi la 1.050 de lei

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 09:01

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România solicită Ministerului Educaţiei stabilirea bursei sociale la 1.050 de lei, deşi consideră că suma este insuficientă pentru acoperirea nevoilor de bază ale studenţilor.

De cealaltă parte, ministerul de resort propunea menţinerea acesteia la 925 de lei pe lună.

Reporterul RRA, Felicia Mocanu: Cuantumul de 925 de lei, propus de Ministerul Educaţiei şi cercetării, acoperă doar 60% din costurile lunare necesare unui student. Conform unei analize a ANOSR, realizat în acest an, cheltuielile pe lună doar pentru masă şi cazare sunt de aproximativ 1.500 de lei, fără a lua în calcul celelalte categorii de cheltuieli, precum materiale de studiu, transport local, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de uz casnic şi de igienă personală. Toate acestea ridică suma necesară la valoarea de circa 2.000 de lei. Din acest motiv este necesară majorarea burselor sociale pentru studenţi, transmite liderul ANOSR Albert Conachi.

Realizator: De asemenea, ANOSR solicită ca începând cu 1 ianuarie 2027 cuantumul bursei de studiu pentru programele de licenţă didactică cu dublă specializare şi masterat didactic să se majoreze la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro