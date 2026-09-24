MApN: Dronă aeriană prăbuşită în apropierea localităţii Solca din judeţul Suceava

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 08:20

UPDATE 8:20 – În continuarea informațiilor transmise privind incidentul din dimineața zilei de 24 septembrie, precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.

De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă.

Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Biroul presã MApN

UPDATE ora 8:00 – În Suceava, Inspectoratul Școlar Județean a anunțat, potrivit informațiilor disponibile joi dimineață, suspendarea activității în patru unități de învățământ ca măsură de precauție în urma alertei.

Școlile din zona Solca, Arbore, Botoșana, Cacica au luat decizia de a suspenda cursurile joi, 24 septembrie, până la ora 10.00, ca urmare a alarmei aeriene. IȘJ Suceava

UPDATE ora 7:50 – Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, joi dimineaţa, o ţintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, în zona de nord a judeţului Botoşani, şi care, ulterior, conform semnalelor radar, a pătruns în spaţiul aerian naţional.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţele Botoşani şi Suceava, iar la ora 6:26 a fost transmis un mesaj RO-ALERT, se precizează în comunicat.

De asemenea, MApN informează că, în noaptea de miercuri spre joi, un grup de ţinte aeriene a fost detectat în nordul localităţii Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, decolând de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizare.

Totodată, la ora 4:41, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, care a încetat la ora 5:44, mai informează Ministerul Apărării Naţionale. AGERPRES

UPDATE 7:30 – Inspectoratul General pentru Situațiii de Urgență a lansat astăzi la primele ore ale dimineții o alarmă ariană de posibilă incursiune cu drone pe teritoriul județului Suceava.

”Păstrați-vă calmul! Adăpositiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, este recomandarea IGSU.

Populația județului Botoșani a fost avertizată în această dimineață prin mesaj RO-ALERT cu privire la posibile incursiuni ale unor drone în spațiul aerian national, a transmis corespondenta noastră, Gina Poenaru.

Autoritățile fac un apel ferm la calm și recomandă cetățenilor să nu intre în panică, însă le solicită să respecte cu strictețe măsurile de protecție specifice în astfel de situații de urgență.

Populația este sfătuită să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă special amenajate, iar în lipsa acestora, să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre sau de pereții exteriori ai clădirilor.

Radio Iași/Gina Poenaru