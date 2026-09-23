Proiectul drumului dintre Botoșani și Cătămărăști Deal, deblocat în urma unei decizii a Tribunalului Iași

O nouă decizie a instanței deblochează proiectul drumului cu patru benzi dintre Botoșani și Cătămărăști Deal.

Tribunalul Iași a respins contestația depusă de compania din Suceava împotriva atribuirii contractului către firma din Botoșani.

Nu s-a ajuns însă la analizarea fondului problemei – judecătorii au anulat contestația dintr-un motiv procedural, după ce au constatat că persoana care a semnat-o nu avea calitatea de reprezentant al firmei.

Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de zece zile.

Contractul pentru modernizarea celor trei kilometri și jumătate din DN 29B, între ieșirea din municipiul Botoșani și intersecția spre Ipotești, are o valoare de aproximativ 28 de milioane de lei.

Lucrările ar urma să dureze doi ani, din care primele șase luni sunt destinate proiectării.

(Radio Iași, Gina Poenaru)