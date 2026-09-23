Sărbătoarea satului la Cozmești, județul Vaslui, duminică, 27.09.2026. Sima Hristache, primarul comunei Cozmești din județul Vaslui și Gigel Crudu, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui, la ”Pulsul Zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 23.09.2026.

27 septembrie 2026 – ”sărbătoarea satului” va rămâne un reper aparte în amintirea locuitorilor comunei vasluiene Cozmești prin implicarea și eforturile edilului șef al localității – Sima Hristache, o reuniune de suflet organizată într-un parteneriat cu Direcția de Agricultură Județeană Vaslui.

Publicat de mihaipohoata, 23 septembrie 2026, 13:55



O sărbătoare a satului și suntem convinși că va fi și o sărbătoare memorabilă pentru toți locuitorii comunei vasluiene Cozmești, pe fondul implicării și a eforturilor organizatorice ale lui Sima Hristache, primarul comunei Cozmești din județul Vaslui care vine cu amănunte alături de Gigel Crudu, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui, astăzi, miercuri, 23 septembrie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:50, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Sima Hristache, primarul comunei Cozmești din județul Vaslui; Gigel Crudu, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui.