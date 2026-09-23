„Ce ascundem” la Iași | Stele variabile, secrete de familie, frici, dorințe și alte lucruri despre care nu vorbim

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 10:02





Expoziția revistei Scena9, în care jurnalismul, arta și confesiunea intimă își schimbă forma pentru a se lăsa trăite, nu doar citite, se instalează în Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene (Str. Nicolae Gane nr. 22A, Iași)

Vernisajul are loc vineri, 25 septembrie, de la ora 17:30, la Muzeul „Nicolae Gane” și va fi urmat de un tur ghidat al expoziției cu jurnalista Andra Matzal, co-fondatoare Scena9 și co-autoare a conceptului expoziției.

📅 25 septembrie – 25 octombrie 2026

📍 Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene (Str. Nicolae Gane nr. 22A, Iași)

🕑 Program de vizitare: Marți – Duminică, 10:00-17:00

🎟️ Accesul la expoziție se face în baza biletului de acces în muzeu, iar în timpul evenimentelor este gratuit. Pentru atelierele marcate în program, participarea se face pe bază de înscriere.

După două veri, peste 18.000 de kilometri și 16 orașe, Caravana9 ajunge la Iași cu „Ce ascundem”, pentru una dintre cele mai ample opriri ale traseului de anul acesta. Timp de o lună, expoziția Scena9 ocupă Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene, cu instalații video, sunet, fotografie și realitate virtuală. În jurul ei se construiește un program intens de evenimente conexe la Casa Muzeelor, Muzeul „Vasile Pogor” și Liceul Varlaam: tururi ghidate, ateliere, conversații, observații astronomice și plimbări exploratorii prin oraș. Înscriere la atelierele & tururile ghidate din cadrul expoziției Ce ascundem de la Iași AICI. Participarea este gratuită.

CE ASCUNDEM pornește de la numărul 7 al revistei Scena9 pe hârtie și deschide, cu onestitate și vulnerabilitate, o discuție despre ce ascundem – în biografiile noastre, în familii, în corpuri, în istoriile mari și în cele mărunte.

Este pentru a treia oară când un număr al revistei Scena9 se transformă într-o expoziție: un format în care jurnalismul devine instalație, iar poveștile ies din tipar și se întâlnesc cu publicul într-o experiență colectivă.

„Pentru a dezvălui ce ascundem nu avem nevoie de coduri și criptare, de cerneluri de spionaj sau de cunoașterea tuturor limbilor Pământului (și încă câteva în plus). Uneori, e nevoie doar de-un telescop, un aparat foto, o rolă de film și niște întrebări bine puse. Și, mai ales, de o doză sănătoasă, țintită și empatică de curiozitate.

Curiozitatea, la fel ca frumusețea sau adevărul, nu va salva lumea (de una singură). Dar va ilumina, în măsura în care îi este permis, puncte nevralgice, rușini și secrete despre care avem nevoie să vorbim. Iar atunci când e însoțită de compasiune, consecvență și curaj, devine cea mai puternică lanternă care ni s-a dat.” Ioana Pelehatăi, coordonatoarea revistei Scena9

Expoziția pornește dintr-un oraș despre care nu ne-am aștepta să fie poartă către Univers: Bârladul. De la Observatorul Astronomic de aici, astronomul și muzeograful Ciprian Vîntdevară a descoperit una dintre cele mai mari nove roșii observate din România, de peste 100 de ori mai strălucitoare decât Soarele, aflată la 21 de milioane de ani-lumină distanță. E una dintre cele mai importante descoperiri astronomice din România, căreia i s-au alăturat peste 80 de stele variabile, botezate cu numele orașului în care trăiește Vîntdevară.

Prin instalații video, sunet, fotografie și realitate virtuală, „Ce ascundem” urmărește diferite feluri de ascundere – traume de familie, migrație, boală, identitate, iubire, muncă invizibilă, culturi underground, poezie și credințe, frici și dorințe. De la povești din Republica Moldova, Iran sau Sri Lanka la realități românești ascunse sub statistici și tăceri, de la safe space-ul confesiunilor la underground-ul libertății și al transgresiunii, expoziția propune o cartografiere a lucrurilor pe care le ferim de privire.

Coordonatoarea revistei: Ioana Pelehatăi

Conceptul expoziției: Andra Matzal & Suzana Dan

Artiști & jurnaliști invitați în expoziție: Andrei Becheru, Augmented Space Agency, Bogdan Dincă, Pia Paula Guilmoth, Maria Guțu, Toma Hurduc, Andrada Lăutaru, Ramin Mazur, Nicoleta Moise, Andra Mureșan, Mara Oglakci, Adriana Preda, Andrei Raicu, Anelise Sălan, Ionuț Sociu, Sorana Stănescu, Ioan Stoleru.

O LUNĂ DE EVENIMENTE ÎN JURUL LUCRURILOR PE CARE LE ASCUNDEM

Pe parcursul unei luni, expoziția iese din sălile celor două muzee printr-un program de întâlniri care duce tema mai departe: de la secrete brodate la stele privite prin telescop, de la fotografie și explorarea orașului la jurnalism cultural sau violența împotriva femeilor.

25 septembrie, ora 17:30 | Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene

Vernisaj și tur ghidat al expoziției, cu jurnalista Andra Matzal

26 septembrie, ora 11:00 | Casa Muzeelor (Str. Vasile Alecsandri nr. 6)

*Atelier de brodat secrete, cu artista Suzana Dan. Participare pe bază de înscriere AICI.

26 septembrie, ora 16:00 | Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene

Tur ghidat al expoziției, cu jurnalista Andra Matzal

3 octombrie, ora 16:00 | Muzeul „Vasile Pogor” (Str. Vasile Pogor nr. 4)

Discutăm despre stele și comunitate, cu jurnalistul Ionuț Sociu și astronomul Ciprian Vîntdevară.

3 octombrie, ora 20:00 | Liceul Varlaam (Str. Lascăr Catargi nr. 33)

*Privim cerul prin telescop, dacă ne permite vremea. Participare pe bază de înscriere AICI.

4 octombrie, ora 16:00 | Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene

Tur ghidat al expoziției, cu jurnalistul Ionuț Sociu

10 octombrie, ora 16:00 | Casa Muzeelor (Str. Vasile Alecsandri nr. 6)

Discutăm despre fotografie și spațiul care ne înconjoară, apoi facem o plimbare exploratorie prin Iași, alături de artistele Nicoleta Moise și Maria Guțu.

11 octombrie, ora 11:00 | Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene

Tur ghidat al expoziției, cu artista Nicoleta Moise și jurnalista Oana Filip.

17 octombrie, ora 11:00 | Casa Muzeelor (Str. Vasile Alecsandri nr. 6)

*Atelier de jurnalism cultural pentru tineri, cu jurnaliștii Andreea Archip și Ioan Stoleru

Participare pe bază de înscriere AICI.

18 octombrie, ora 16:00 | Casa Muzeelor (Str. Vasile Alecsandri nr. 6)

Discutăm despre violența împotriva femeilor, online și offline, cu jurnalistele Andra Mureșan și Andreea Archip.

24 octombrie, ora 16:00 | Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene

Tur ghidat al expoziției, cu jurnalista Ioana Pelehatăi

25 octombrie, ora 15:00 | Casa Muzeelor

Finisajul expoziției, alături de jurnalista Ioana Pelehatăi

„Ce ascundem” face parte din Caravana9, programul prin care Fundația9 duce jurnalismul cultural, arta contemporană, publicațiile, expozițiile și întâlnirile cu publicul dincolo de spațiile lor obișnuite și creează contexte de întâlnire în orașe și comunități din România.

Scena9 & Rezidența9 sunt programe coordonate de Fundația9|BRD, aflată la intersecția dintre artă contemporană, jurnalism independent și educație continuă. Fundația9 a fost înființată de BRD – Groupe Société Générale, ca parte a angajamentului său pentru susținerea culturii și educației în România.

Un proiect: Scena9, Rezidența9, Fundația9 | BRD

Proiect finanțat de Municipiul Iași în baza Legii 350/2005.

Partener principal: Muzeul Național al Literaturii Române Iași / FILIT

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Ioana Călinescu

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