Profesorii diriginţi pot începe să depună listele cu elevii propuşi pentru burse în acest an şcolar

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 06:34

Profesorii diriginţi ai claselor VI-XII pot începe să depună listele cu elevii propuşi pentru burse de merit şi sociale, după ce guvernul a aprobat săptămâna trecută modificarea metodologiei-cadru de acordare a acestora.

În actul normativ, guvernul a renunţat să mai introducă o propunere controversată vizând eliminarea burselor sociale în timpul vacanţelor şcolare.

Reporter: Felicia Mocanu – Metodologia-cadru prevede că profesorii diriginţi au la dispoziţie 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar pentru a depune la secretariatul şcolii lista cu elevii propuşi pentru a primi bursa de merit. Pentru a beneficia de acest tip de bursă în fiecare lună, elevii trebuie să aibă media anuală peste 9, să se încadreze în primii 15% din clasă, să fi avut media 10 la purtare în anul şcolar anterior şi să nu acumuleze 10 sau mai multe absenţe nemotivate în luna respectivă. Proiectul aprobat de guvern stabileşte acordarea burselor tehnologice pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic şi tehnologic dual. În ceea ce priveşte dosarele pentru acordarea burselor sociale, acestea pot fi depuse pe tot parcursul acestui an şcolar, chiar şi după termenul limită de 1 octombrie, în situaţii în care apar modificări ale condiţiilor financiare, sociale sau medicale ale elevilor. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În situaţia în care elevii acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv, bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

Realizator: Prima plată a burselor din acest an şcolar se va face pe 20 noiembrie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro