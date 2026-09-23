Puls Juridic: Construcții fără autorizație: Cum poate fi obținută autorizația de regularizare?

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 12:24





În situația în care au fost efectuate lucrări fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia, titularul lucrării poate intra în legalitate, prin obținerea unei autorizații de regularizare, conform prevederilor Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Însă, în cazul acestor construcții taxa de certificat de urbanism, taxa de autorizare și cotele Inspectoratului de Stat în Construcții sunt de 10 ori mai mari decât dacă ar fi fost ridicate legal.

Cum poate fi obținută o autorizație de regularizare și ce taxe sunt necesare explică doamna Lucia Lucaci, avocat în Baroul Iași.

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