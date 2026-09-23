(AUDIO/FOTO) Forum economic la Iași: oamenii de afaceri cer o nouă strategie de dezvoltare pentru Regiunea Nord-Est

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 12:18

Peste 100 de oameni de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est participă astăzi, la Iași, la un forum dedicat dezvoltării regionale.

Participanții discută despre infrastructură, conectivitatea rutieră, feroviară și aeroportuară, competitivitate și atragerea investițiilor.

Directorul executiv al organizației Concordia, Paul Aparaschivei, organizatorul evenimentului, spune că modelul de dezvoltare bazat pe consum nu mai poate genera suficientă valoare adăugată și că este necesară o nouă strategie, care să identifice domeniile cu potențial de dezvoltare.

Paul Aparaschivei mai subliniază și importanța realizării cât mai rapide a conexiunilor dintre autostrăzile din regiune, dar și a unor strategii de dezvoltare care să țină cont de reconstrucția Ucrainei și de relațiile economice cu Republica Moldova: ”Trebuie pus accentul pe infrastructură, pe producție și problemele pe care sectorul de producție din România și din regiune, problemele pe care le au companiile. Trebuie pus accentul pe nevoia de o strategie, iar mesajul nostru, astăzi, de la Iași viziază în primul rând companiile din regiunea noastră de Est, adică vorbim de la Botoșani și Suceava până în jos spre Constanța, pe potențialul real pe care toată verticala asta îl are în contextul Ucrainei și a conflictului de acolo, dar mai ales din perspectiva reconstrucției Ucrainei, în contextul în care conectivitatea via autostrăzi o să fie finalizată în următorii ani și asta înseamnă oportunitate absolut schimbătoare de destin, dacă vreți, economic pentru întreaga regiune. Acest model bazat pe consum din bani împrumutați este unul care a ajuns la final de ciclu de viață, trebuie să regândim modelul de dezvoltare pentru întreaga regiune, să vedem prin dialog cu mediul academic, cu administrația locală, fie că vorbim de primari sau președinți de consilii județene, plus administrația din București care trebuie să înțeleagă foarte limpede agenda regiunii, care sunt zonele pe care trebuie să le susținem și care sunt sectoarele din economie cu potențial pentru un nou capital care să fie atras de regiune, astfel încât să creștem și să consolidăm potențialul economic al regiunii Est.”

Primarul Iașului, Mihai Chirica, consideră că dezvoltarea parteneriatelor public-private este esențială și susține integrarea programelor de dezvoltare într-un cadru unic, corelat cu strategia de dezvoltare regională: ”Trebuie să rămânem parteneri până la capăt, să implementăm elemente de mobilitate, să aducem infrastructura mare, să facilităm parteneriatele publice-private. O abordare mai unitară a unor regiuni mai mari, deci regiunea de Nord-Est nu poate să meargă divizată de fiecare dată așa cum a pornit acum doar pe pol de creștere sau pe pol de dezvoltare, va trebui să integrăm toate programele noastre de dezvoltare și să ne ducem la masa negocierilor cu mediul de afaceri cu un plan integrat.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)