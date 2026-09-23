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Mobilitate și protecție sporită pentru jandarmii ieșeni

Mobilitate și protecție sporită pentru jandarmii ieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 11:05

Mobilitate și protecție sporită pentru jandarmii ieșeni

Primele mijloace achiziționate prin proiectul european CQB GUARD, cod ROMD00133, respectiv 3 autospeciale 8+1 locuri, au intrat în dotarea Jandarmeriei Iași.

Noile autovehicule sunt destinate, în principal, transportului personalului în cadrul misiunilor specifice de asigurare și restabilire a ordinii publice în zona transfrontalieră.

Un element important îl reprezintă sistemul de protecție a părților vitrate, o dotare suplimentară destinată creșterii nivelului de protecție a jandarmilor pe timpul misiunilor operative.

Investiția înseamnă mai multă mobilitate, protecție și capacitate de reacție, pentru ca efectivele Jandarmeriei Iași să poată acționa eficient în sprijinul comunității din zona transfrontalieră.

Valoarea totală a achiziției, cu TVA, este de 909.966,29 lei.

Proiectul „Dezvoltarea capacității de intervenție în acțiuni speciale care se desfășoară în mediul urban pentru misiuni transfrontaliere” – CQB GUARD, cod ROMD00133, este implementat în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de statele participante în program.

Jandarmeria Suceava

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