Asociația Vegania lansează proiectul educațional Alegerile noastre, Viitorul nostru – Etapa a II-a

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2026, 12:26





Asociația Vegania începe implementarea proiectului „Alegerile noastre, Viitorul nostru – Etapa a II-a”, un program educațional dedicat adolescenților și tinerilor din municipiul Iași.

Proiectul se desfășoară în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2026 și urmărește să îi ajute pe tineri să transforme informațiile despre alimentație și sănătate în alegeri practice, accesibile și responsabile.

Minimum 400 de elevi din cel puțin șapte unități de învățământ din municipiul Iași vor participa la activități interactive, iar minimum 150 dintre aceștia vor fi implicați în atelierele imersive „De la raft la farfurie”.

Programul va cuprinde laboratoare de alfabetizare pentru sănătate și consum responsabil, analiza etichetelor alimentare, planificarea unor mese echilibrate și accesibile, activități practice de educație alimentară și metode de reducere a risipei.

O altă componentă importantă este campania „7 Zile pentru un Obicei Mai Bun”, prin care minimum 250 de elevi vor fi încurajați să aleagă și să practice un obicei sănătos timp de șapte zile. Progresul participanților va fi urmărit prin fișe de monitorizare, chestionare și activități de feedback.

„Ne dorim ca tinerii să nu rămână doar cu informații generale despre sănătate. Vrem să le oferim contexte în care să învețe să citească o etichetă, să își planifice o masă, să reducă risipa și să transforme o alegere sănătoasă într-un obicei pe care îl pot păstra. Schimbarea reală începe atunci când informația este pusă în practică.”

Duță Plăcintă, președintele Asociației Vegania și managerul proiectului

Proiectul continuă experiența programului implementat de Asociația Vegania în anul 2025, când 1.184 de elevi au participat la 25 de sesiuni educaționale desfășurate în unități de învățământ din Iași.

Lansarea publică a proiectului și promovarea mesajelor sale vor avea loc în cadrul Plant Based Fest – Ediția a III-a, organizat în zilele de 10 și 11 octombrie 2026, la Palatul Culturii din Iași. Publicul va putea vizita o zonă educațională dedicată proiectului, unde va descoperi obiectivele, activitățile și resursele educaționale care vor fi dezvoltate în cadrul programului.

Materialele și instrumentele dezvoltate vor fi reunite într-o bibliotecă digitală gratuită, disponibilă pe site-ul Asociației Vegania. Aceasta va include ghiduri, fișe practice, resurse pentru campania de șapte zile, instrumente de evaluare, exemple de bune practici și raportul final de impact.

Proiectul are un buget total eligibil de 22.250 de lei, din care 20.000 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Municipiul Iași, iar 2.250 de lei reprezintă contribuția proprie a Asociației Vegania.

„Alegerile noastre, Viitorul nostru – Etapa a II-a” este implementat de Asociația Vegania.

Proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași.

Despre Asociația Vegania

Asociația Vegania dezvoltă programe de educație non-formală și inițiative comunitare dedicate alimentației bazate pe plante, sănătății, consumului responsabil, protejării mediului și implicării civice. Asociația Vegania este fondatoarea și organizatoarea Plant Based Fest, eveniment desfășurat la Iași pentru promovarea alimentației plant-based, a sănătății și a unui stil de viață sustenabil.

Date de contact pentru presă

E-mail asociatiavegania@gmail.com Telefon 0744 766 939 Website www.asociatiavegania.ro Instagram @vegania.romania

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