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Maestrul Vlad Vasiliu la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (23.09.2026)

Maestrul Vlad Vasiliu la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (23.09.2026)
Foto: ?????????????

Publicat de alexaciobanitei, 23 septembrie 2026, 14:58


Este un apreciat actor, regizor, prozator, poet și mentor.

A debutat ca figurant pe scena Teatrului Mic din București, în anul 1964. În perioada 1973 – 1975 și-a făcut stagiul ca actor profesionist la Teatrul de Stat ”Valea Jiului”, actualul Teatru ”Ion D. Sîrbu” din Petroșani. A rămas fidel, începând cu anul 1975, Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” din Galați, teatru pe care l-a și condus, de mai multe ori, după 1989.

Vlad Vasiliu, personalitate culturală complexă este, de asemenea, un dedicat bibliofil și colecționar.

Îi ascultăm opiniile despre artă, confesiunile despre carieră, ”pigmentate” cu intervenții poetice și dramatice.

Nu uităm că actorul a debutat în genul teatrului la microfon pe undele Radio România Iași, în anul 1979.

Postul nostru de radio își onorează condiția de trezorier al valorilor. Maestrul Vlad Vasiliu, diplomat în arte, împlinește 51 de ani pe scena dramaticului gălățean și 80 de ani de viață la 29 octombrie. Ediția SPECTACOLUL ARTEI de miercuri 23 septembrie 2026, producție difuzată la ora 21.03 și avându-l ca realizator pe jurnalistul cultural Alex Aciobăniței, îi este dedicată artistului gălățean Vlad Vasiliu.

(articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței)

 

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